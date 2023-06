Lola García: «No podemos hablar de energías limpias si destrozan nuestros paisaje y recursos marinos»

Como anunció en su investidura, Lola García empezó su agenda de trabajo por la visita a las residencias sociosanitarias.

– La primera pregunta es la esperada: ¿qué plantea para acabar con los cortes de agua y que ya enumeró en el discurso de toma de posesión?

– Las averías y los cortes han ido aumentando por toda la isla. Nos afectan a todos, a las familias, agricultores, empresas, escuelas. Hay que buscar soluciones ya. Lo primero que hicimos este martes, desde las 7 de la mañana, ha sido estudiar la situación del CAAF para definir medidas inmediatas. El consejero Adargoma Hernández ya las está coordinando. Lo más urgente es resolver averías, aumentar caudales de producción, ampliar lo almacenado en los depósitos. En eso ya estamos. Espero que los resultados se comiencen a notar en breve, porque además nos ha pillado en medio de una ola de calor. Pero tenemos para ello la declaración de emergencia hídrica, que nos permitirá acortar plazos en la gestión de inversiones. Pero no nos conformamos con lo inmediato, queremos actuar a medio plazo y planificar a largo plazo para que no vuelva a repetirse la situación. Se trata de pacto por el agua en Fuerteventura, que permita ampliar plantas de producción, descentralizar, crecer en almacenamiento y actualizar la red de distribución.

– Anunció que su agenda empezaría la misma tarde de la investidura como presidenta del Cabildo majorero con la visita a los recursos sociosanitarios como la residencia de mayores de Puerto del Rosario o el centro terapéutico.

– Y así lo hice, acompañada por el vicepresidente Blas Acosta y el consejero del área, Víctor Alonso. Era importante que nuestro primer punto de la agenda fuese conocer el estado de los recursos sociosanitarios para personas dependientes. Fuerteventura tiene que seguir avanzando y tener recursos en todos los municipios. Son muy necesarios para mejorar el bienestar de las personas y para aportar apoyo a sus familiares y personas cuidadoras. Uno de los retos básicos de esta legislatura es tener la residencia de mayores de Gran Tarajal y otros recursos como la residencia insular de salud mental o la piscina terapéutica, que tanto demandan los usuarios y las usuarias.

– ¿Y para cuándo y dónde la residencia de mayores de Gran Tarajal y centro de día?

– Es una de las inversiones más urgentes. Ya se ha perdido demasiado tiempo intentando cambiar su ubicación. No vamos a esperar más. Pediremos informes técnicos que nos digan a día de hoy donde es viable sin esperar por cambios urbanísticos, y ahí se instalará. Así nos lo demanda la población mayor de la zona, pero como decía, también sus familiares y personas a su cargo que necesitan un respiro para conciliar su vida laboral.

– Anunció que revisará todos los acuerdos de los consejos de gobierno del Cabildo con sólo dos miembros en los últimos seis meses. ¿No son muchos y suponen demasiado dinero para las arcas insulares en concepto de indemnizaciones, desde compra de viviendas del antiguo Puerto Cabras hasta adjudicaciones de contratos relacionados con los residuos, pasando por los 45 millones de euros en concepto de mantenimiento de carreteras?

– Lo que buscamos es evitar precisamente las posibles indemnizaciones y perjuicio al dinero público. Queremos que se aclare la situación legal de estos acuerdos. Si están bien, perfecto. Si no, que se corrijan y que se asuman responsabilidades. Por eso, lo importante ahora es comenzar a revisar todos estos acuerdos para evitar las consecuencias que podrían tener para el funcionamiento de la institución, su personal y la sociedad majorera.

– ¿Todavía está a tiempo el Cabildo de presentar alegaciones al Plan de Transición Energética de Canarias (Ptecan) y poner coto al aumento de 77 megavatios actuales de potencia en aerogeneradores a los 241 megavatios en siete años; y en parques solares de los actuales 26 a los 78 megavatios de 2030?

– Desde el Cabildo no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Lo primero que vamos a hacer es presentar un escrito para pedir la suspensión de dicho plan. En el caso de que esto no fuera posible, pediremos que se amplíe el plazo para presentar las alegaciones pertinentes. Fuerteventura tiene que ser escuchada. Las instituciones y la sociedad deben ser respetadas. No permitiremos que se repitan errores del pasado. Que se planifique desde un despacho para responder a intereses de multinacionales a costa del medio rural y natural majorero. No podemos hablar de energías limpias si destrozan nuestro territorio, nuestras gavias, nuestros paisajes. No son energías limpias, si se plantean como negocios de multinacionales, sin respetar la opinión ni el interés social majorero. Fuerteventura tiene que decidir cómo y dónde se implantan. Debe haber participación y consenso con las administraciones y con la sociedad.

– Sin salir de las energías alternativas, ¿nada que hacer contra la llamada eólica marina frente la costa de Gran Tarajal?

– Se repite la misma forma de comportamiento. Desde un despacho se planifica sin escuchar a los vecinos, el medio rural, o a los pescadores que viven de trabajar en la zona. Exigiremos que se escuche a la isla y se respete su punto de vista. El interés particular de una empresa no puede estar por encima del social. Ni en el interior de Fuerteventura, ni en la costa. Hay que recordar que en su momento presentamos alegaciones y se han aprobado mociones en el pleno pidiendo que se rectifique el actual trazado que afecta al mayor caladero de la pesca tradicional majorera. Seguiremos coordinando acciones desde el Cabildo y en coordinación con el Gobierno de Canarias y el resto de los ayuntamientos majoreros para que se respeten estas zonas.

- El nuevo PGO de Pájara contempla un convenio para resucitar las 2.400 camas del plan parcial Canalbión, anuladas hace unos 20 años, tal y como publicó DiariodeFuerteventura. ¿Va a quedarse el Cabildo quieto?

-No. El nuevo PGO de Pájara se encuentra ya en el Cabildo. El servicio de Ordenación está estudiándolo y trabajaré con la consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, para ver los informes y saber cómo se encuentra el procedimiento. La premisa siempre va a ser renovar lo viejo, lo ya construido, para mejorar su calidad. No ocupar nuevo suelo. Es importante seguir avanzando en ordenación. Es otro de nuestros grandes compromisos y debemos encontrar equilibrios entre el desarrollo urbanístico con la protección del territorio y el uso responsable de los recursos. Pero también hay que valorar que si actualmente hay problemas de vivienda, de plazas escolares o de servicios sociales y sanitarios por el rápido crecimiento. ¿Vamos a seguir repitiendo errores propiciando más crecimiento aún?

- Ha subrayado la solidez y la estabilidad del pacto insular CC-PSOE. ¿Segura de que esta vez no va a saltar por los aires?

- Sí, confío plenamente en la palabra dada. Somos personas adultas y responsables. Esta es una legislatura decisiva para el futuro de Fuerteventura. Hemos buscado un acuerdo que nos permita trabajar los próximos cuatro años por el bienestar de Fuerteventura. Este ha sido nuestro objetivo y estoy convencida de la estabilidad del pacto de gobierno. Nos va a permitir dar respuesta a los grandes retos a los que se enfrenta Fuerteventura como son la vivienda, el transporte, el agua o las infraestructuras sociosanitarias. Eso es lo que nos preocupa ahora mismo y vamos a mirar hacia delante, pensar en los cuatro años de trabajo que nos esperan y coordinar acciones con visión de futuro. Contamos con un programa de trabajo planificado para resolver todas estas problemáticas, siempre desde el respeto institucional.

- Insiste usted en gobernar para las personas. ¿Cómo se materializa ese objetivo?

- Escuchando mucho a la gente con problemas. Empatizando. Dedicando más tiempo, energía e inteligencia a las personas necesitadas. Priorizando sus demandas, por encima de cualquier otra cuestión. Hablamos de solucionar el problema del agua, llevar las infraestructuras sociosanitarias a todos los municipios. También promover oportunidades para nuestros jóvenes apostando por proyectos innovadores como los que se llevan a cabo desde el Parque Tecnológico o Fuerteventura Film Commission. Es importante que los jóvenes puedan desarrollar aquí su proyecto de vida. Que cuenten con vivienda y un transporte público adaptado a las necesidades reales de Fuerteventura. Por supuesto, diversificar la economía para tener una industria turística cuyos beneficios repercutan en los que aquí vivimos. Igualmente, potenciar el sector primario para que nuestros productos estén presentes en nuestros hogares, restauración y que haya relevo generacional. En definitiva, tener una isla orgullosa de su historia y de su gente, que cuide de sus personas mayores, pero que también ofrezca oportunidades a los jóvenes. Una isla en la que marquemos, todos y todas juntos, el camino que queremos para nuestras generaciones futuras.

