«La línea 1 Puerto del Rosario-Morro Jable pasará de 70 a 84 viajes diarios»

Nuevo en política, al frente del área insular de Transportes, le ha tocado sacar adelante el nuevo contrato del servicio regular de viajeros.

– La antigüedad media de las guaguas del Servicio de Transporte Regular de Viajeros es de siete años ¿Demasiados años?

– Tal y como se plantea en la pregunta, los kilómetros que tiene que realizar cada guagua en función de las líneas o recorridos es uno de los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de fijar esa antigüedad media de la flota, que será una exigencia mínima obligatoria para cualquier empresa que quiera licitar. También será un criterio de adjudicación todo lo que suponga una mejora. El nuevo proyecto de Servicio de Transporte Público Regular de Viajeros de Fuerteventura, actualmente en exposición pública, prevé para los vehículos una antigüedad máxima de diez años, contados desde su primera matriculación. Y por otro lado, la edad promedio de la flota adscrita al servicio deberá ser siempre inferior a siete años. No considero que sea un valor excesivo si tenemos en cuenta que el actual contrato prevé tener guaguas de hasta doce años en funcionamiento.

– Desde 1987 con el mismo contrato del servicio regular.

– En crudo, es un dato que asusta. Más de 35 años con la misma concesión de servicios, que fue adaptada en 2008 a las nuevas realidades que presentaba la Ley de Ordenación Transporte por carretera de Canarias, que finalizó el 31 de diciembre de 2022 y que actualmente se encuentra prorrogada. Las motivaciones que llevaron al Cabildo en aquel entonces a considerar como lo más oportuno para el interés público mantener la adjudicación de forma directa a la misma empresa durante tanto tiempo hay que analizarlas en su contexto, opinar sin conocer la intrahistoria puede ser ventajista. Lo que sí considero que ha resultado perjudicial para un servicio tan esencial como el de transporte regular de guaguas, en una isla eminentemente turística y con tantos kilómetros de carretera, no es tanto el hecho de que la empresa concesionaria haya sido siempre la misma, sino que ésta nunca haya tenido competencia. Por esto considero tan importante este procedimiento de licitación, porque por primera vez las empresas de transporte que quieran optar a ser las nuevas concesionarias del servicio por los próximos 10 años tendrán que concurrir y competir presentando sus mejores ofertas. Consecuencia, mejores condiciones para el servicio y para el usuario.

– Línea 1 (Puerto del Rosario-Morro Jable) cargada de alumnos y trabajadores a primera hora de los días lectivos, ¿con cuántas guaguas funcionará?

– El proyecto de servicio prevé la adscripción de siete vehículos a esta línea 1 durante los días laborables, con menos expediciones, pasando de 58 diarias que operan actualmente, a 44 expediciones diarias. Pero esta disminución, que pudiera parecer incongruente, tiene su explicación debido al incremento previsto en la línea 10, que comparte recorrido con la línea 1 entre Gran Tarajal y Morro Jable, y que prevé un aumento, pasando de 12 expediciones actuales a 40. De esta manera, disminuyendo el tiempo de trayectos, estas dos líneas atenderían de manera más eficiente la zona de máximo interés turístico del sur de la isla en su conexión con la capital. Pasamos, en números globales, de 70 expediciones diarias a 84 entre Morro Jable y Puerto del Rosario. Además, cambiando el modelo de organización. Sin perjuicio de lo anterior, estos cambios no van a solucionar, el problema de los estudiantes de educación no obligatoria que se desplazan desde Morro Jable o Gran Tarajal hasta Puerto del Rosario para estudiar módulos de FP que no se ofertan en los centros educativos de sus localidades, y que en algunos casos deben coger la guagua de las 5.45 horas y hacer más de dos horas de trayecto. Con este panorama, el riesgo de abandono de los estudios es bastante alto y la solución pasa por buscar recursos de movilidad alternativos y específicos, como el servicio de transporte municipal especial que prestan algunos ayuntamientos.

– Puerto del Rosario-Corralejo es otra de las líneas en las que los viajeros se quedan en tierra a primera hora. Y Puerto del Rosario-El Castillo, ¿cómo queda?

– La línea 6, aeropuerto–muelle de Corralejo, aumenta en 40 frecuencias semanales, pasando de las 465 actuales a 508. Este incremento de más de 5 expediciones diarias se centra en reforzar precisamente la mañana y el mediodía. Además, se amplía considerablemente el número de frecuencias en sábados, pasando de 61 expediciones diarias a 78. Con respecto al trayecto entre Puerto del Rosario y El Castillo, es probablemente el que mejor cubierto se encuentra, fruto de la confluencia de varias líneas, hay previsto un incremento importante de sus expediciones con la nueva concesión. La línea 10, que viene desde Morro Jable, pero cubre el recorrido completo entre Las Salinas y Puerto del Rosario, la propia línea 3 que hace el trayecto Las Salinas–Puerto del Rosario, y el refuerzo de la línea 16, que igualmente cubre las paradas comprendidas entre las Salinas y Puerto del Rosario, dan como resultado más de 130 expediciones diarias, y un tiempo medio de espera en parada para el usuario inferior a 20 minutos.

– ¿Se darán nuevas rutas?

– No se crean nuevas líneas, pero sí se producen modificaciones para mejorar la movilidad, caso de Ajuy o La Pared, e incluso llegar a localidades que antes no estaban previstas, como Guisguey. También se hace alusión a núcleos o lugares concretos del territorio majorero que, por sus valores paisajísticos, naturales o de otra índole, asociados al disfrute y el ocio, se están erigiendo en centros atractores. La línea 4 se prolongará, en todas las expediciones, hasta Ajuy, dando respuesta a una demanda que nos venían haciendo muchos vecinos de Pájara y Tuineje; o la línea 14, que hace un recorrido por los pueblos de interior de Puerto del Rosario, y que se prolongará.

– ¿Cuántos viajeros usan al año el transporte público?

– En 2023 ya han hecho uso del transporte regular 3,8 millones de viajeros, y la estimación para el primer año de prestación del servicio de la nueva concesión es llegar a 4,1 millones de viajeros.