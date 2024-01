Kevin Santana: «Me gusta trabajar los tejidos y dar forma a los diseños»

En el currículum de Kevin (Antigua, 1993) destaca que se formó en técnico superior de Modelismo de Indumentaria en la Escuela de Arte sy Superior de diseño de Las Palmas de Gran Canaria y cursó un ciclo formativo de grado superior de Vestuario a Medida y para Espectáculo, también en la misma ciudad. Su Trabajo de Fin de Grado (TFG) es un traje de novia que luce en el convento de Betancuria. Desde hace dos años, trabaja en el atelier Ze García y reside en Barcelona.

– ¿Conocía a Ana Mena antes de que el taller Ze García confeccionara el traje que lució en las campanada de fin de año en la 1 de TVE?

– Conocía la figura de Ana Mena desde su participación en el concurso 'My camp rock' de Disney Channel y su trayectoria como cantante.

– Ana Mena, Mar Saura, Elsa Pataky, todo un elenco de famosas a las que vestir en el atelier barcelonés en el que trabaja desde hace dos años.

– Tanto Ana Mena, Elsa Pataky, incluso Jessica Goicoechea o Eva González son figuras reconocidas en nuestro país y gracias a la firma para la que trabajo he tenido la oportunidad de formar parte de varios de los desarrollos creativos que se han llevado a cabo para ellas.

Ampliar Traje de novia que fue el Trabajo de Fin de Grado de Kevin Santana, en el convento de San Buenaventura, en Betancuria. C7

– ¿Quién es Kevin Santana De Vera?

– Kevin Santana De Vera es un chico apasionado por su trabajo con unas ganas incansables de seguir aprendiendo cada día más de este mundo de la moda del que hace bastante tiempo bebe y, sobre todo, en esa búsqueda constante de seguir cosechando conocimiento y desarrollo personal.

– La minifalda de Mary Quant, los vaqueros: ¿cuál es la prenda que más ha influido en la historia de la moda y en su trayectoria profesional?

– Unas de las prendas que más han influido en la historia de la moda y la alta costura son los diseños de Balenciaga y sobre todo sus diseños innovadores como el Baby Doll, que tanto furor causaron en los 60 donde la cintura de la mujer desaparecía en la línea del diseño. También están los atrevidos pantalones de Chanel, que influyó en la moda femenina como símbolo de libertad y revolución donde posteriormente Yves Sant Laurent, a mediados de los 60, lanzó su traje esmoquin femenino. Las minifaldas que Mary Quant puso de moda con la llegada del prêt-à-porter fue una de las prendas con más éxito, aunque en España durante el franquismo se prohibieron.

Santana cose uno de los diseños del taller donde trabaja desde hace dos años en Barcelona. C7

– Tiene usted sangre de diseñador y modisto en las venas: tío sastre, abuela que se confeccionaba los trajes de Carnaval.

–Más que sangre de diseñador por las venas, consideró que tengo esa vena artística, al igual que muchos de mi familia. Aparte de diseñar, me desenvuelvo mejor y me siento mucho más cómodo como modisto. Trabajar los tejidos, darle forma y filosofía al diseño es una de las razones por las que supe que sería este el camino a seguir.

– ¿Cuándo se dijo: diseñar y coser son lo mío?

– Una tarde en casa de mi madre, estando en pleno ajetreo de carnavales de Antigua, mi tía me había regalado su vieja máquina de coser para que fuera practicando y me propuse hacerle un vestido a mi sobrina Irene que tenía tan solo dos meses de recién nacida. Antes nunca me había atrevido a coser en una máquina y esa tarde confeccione mi primer vestido. Ese mismo año decidí que, tras lazos del destino, enfocaría mis estudios por la rama del corte, la confección y el diseño.

Kevin nació en Antigua y se formó, fundamentalmente, en Las Palmas de Gran Canaria, antes de ire a vivir a Barcelona. C7

– ¿Es tan atractivo y de película como pintan el trabajo en los talleres de moda?

– No sé como se sería trabajar bajo la dirección de una casa de moda como Chanel, Oscar de la Renta o Schiaparelli, pero trabajar en un atelier como Ze García y poder formar parte del equipo es muy inspirador. Mi perfil en la casa me permite estar en cada proceso creativo, lo cual es increíble poder vivir cada detalle en primera persona, desde el diseño, la elecciones de tejidos, hasta las pruebas y resultados finales del diseño.

– ¿Para cuándo atelier propio?

– La verdad que no está en mi mente tener un taller propio por el momento. No puedo decir de esta agua no beberé, pero en principio la idea es seguir formándome y desarrollándome en este sector.

– ¿Se vuelve por la calle a mirar a una persona por su ropa?

– Si lo que la persona lleva puesto algo que me llama la atención, pues sí.

– Se confiesa amante de los trajes de época, de hecho trabajó en el teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué epoca le gustaría haber nacido y cosido?

– Me encanta la indumentaria de época, de hecho me formé en técnico de Vestuario a Medida y de Espectáculo. La complejidad de las prendas de época, sobre todo la confección a mano, me llama mucho la atención. Me hubiera gustado vivir en la época de Charles Frederick Worth (Reino Unido, 1825- París, 1895), creador de la alta costura. Hubiera sido interesante ver cómo se confeccionaban esas prendas tan lujosas y ornamentadas.

Otro momento del trabajo de modisto de Kevin Santana. C7

– Coco Chanel sentenció: vístete hoy como si fueras a conocer a tu peor enemigo. ¿De acuerdo con la diseñadora francesa?

– Depende de la ocasión y del impacto que se quiere generar. No considero que uno se vaya a vestir siempre en base a esa idea.

– ¿Qué le parece la vestimenta tradicional canaria? ¿Alguna vez se vistió con ropa tradicional en el colegio o las romerías?

– La ropa tradicional canaria, sobre todo la vestimenta diseñada por Néstor Martín Fernández de la Torre para Fuerteventura, me parece preciosa. El trabajo del calado tradicional es exquisito, al igual que el diseño de colores de su falda. No solo he vestido con la ropa típica de mi tierra majorera, también la de La Orotava para su famoso baile de magos o en Las Palmas de Gran Canaria con los diseños de indumentaria típica de Néstor.