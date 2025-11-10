Jessica de León: «El Gobierno de izquierdas de 2018» dio alas a las 1.504 camas del Rosa del Lago

La consejera canaria de Turismo y Empleo aboga por la autonomía de los cabildos para decidir su modelo turístico a la vista de las peculiaridades de cada territorio

Obras de urbanización del plan parcial Rosa del Lago, al norte de Puerto Lajas, desde la costa del municipio de Puerto del Rosario.

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:14 Comenta Compartir

Los cabildos son mayores de edad para decidir su modelo turístico y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias puede dictar los estándares «y lo vamos a hacer, pero cada isla debe defender el suyo propio». Jessica de León, consejera regional de área, defendió la autonomía de las corporaciones insulares en el foro celebrado este lunes en el Canarias7 'Conversaciones con la consejera Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias: El eje que todo lo mueve. Debate sobre el impacto total del turismo'.

Cada isla tiene su modelo diferenciado «y no podemos imponer, por ejemplo, el ritmo que lleva Tenerife a Gran Canaria, ni el de Gran Canaria a Fuerteventura». Esta reflexión de Jessica de León surgió sobre la necesidad de poner coto a las nuevas plazas turísticas en general y, en particular, a raíz de la vigencia del plan parcial Rosa del Lago, en el municipio de Puerto del Rosario, que supondrá la creación de 1.504 nuevas camas turísticas.

«Si Fuerteventura decidió en el 2000 que al Rosa del Lago había que darle derechos adquiridos sobre un proyecto y el Gobierno de izquierdas de 2018, aún caducándose su licencia, decidió seguir adelante con el trámite, ese promotor tiene derechos urbanísticos», se pronunció la consejera canaria.

Ampliar Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario, este lunes en la sede del Canarias7. C7

Jessica de León subrayó que, además, no se puede crear inseguridad jurídica. «Y no sólo para ese promotor que intenta ejercer su derecho, sino para el común de los mortales que, cuando vayamos a pedir una licencia, ese técnico debe tener claro resolver sobre tu parcela».

La consejera añadió en el foro del Canarias7 que, a veces «creemos que el urbanismo es a la carta y que, según quién pida la licencia, tiene unos derecho u otros. Hay que ser valientes y decidir qué queremos en cada territorio, en consenso con los que allí vivimos y dando un marco que podamos respetar todos: los que van a generar actividad económica y los que vamos a vivir en ese territorio».

La responsable regional Jessica de León, al hilo de la necesidad de autonomía de los cabildos, lanzó sus dardos contra una clase política «que lo único que hace es ponerse al servicio de esos que salieron a la calle en el nefasto interés de conseguir votos y mantenerse en el poder, para luego no hacer nada».