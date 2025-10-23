A por menos camas en el plan parcial Rosa del Lago

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario aboga por la limitación de camas turísticas en el plan parcial de 1.504 plazas repartidas en un hotel de 303 habitaciones y villas turísticas, además de pedir un segundo informe jurídico sobre la vigencia de la licencia

Las obras de urbanización del plan parcial Rosa del Lago, desde la costa del norte de Puerto Lajas, en el municipio de Puerto del Rosario.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha solicitado un segundo informe jurídico sobre la vigencia de la licencia de obras concedida a los promotores del plan parcial Rosa del Lago, al norte de la capital. El alcalde David de Vera adelanta que se reunió esta semana con la propiedad para exponer «la necesidad» de limitar el número de camas turísticas de un proyecto que suma 1.504 plazas repartidas en un hotel de 303 habitaciones, más las villas turísticas.

La historia del proyecto que ha encendido la polémica es larga - con hitos que propiciaron partidos de uno y otro espectro, desde Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) hasta el PSOE y Podemos- y empieza su andadura en 1999. Ese año, el Gobierno de Canarias da el visto bueno a la urbanización del Rosa del Lago, con más de 1,2 millones de metros cuadrados de superficie, tal y como detalla Diario de Fuerteventura.

Posteriormente, en diciembre de 2000 y baja la égida del alcalde Manuel Travieso (Coalición Canaria) que gobernó en pacto con el PP, la comisión municipal de gobierno del Ayuntamiento capitalino hizo lo propio con la urbanización. Posteriormente, en junio de 2001, hizo otro tanto con el proyecto de reparcelación voluntaria.

Las obras de la urbanización, con movimientos de tierras y el trazado de las calles que ahora se retoman, se iniciaron en el 2000, aunque los promotores las paralizaron ese mismo año por decisión propia.

En abril de 2008, el pleno municipal presidido por el alcalde Marcial Morales (Coalición Canaria) le puso nombre a unas calles principales prácticamente inexistentes: avenidas de la Entradita, de Punta del Lago y de Playa del Charquito.

Todavía más, en 2020, se emitió un informe dándole viabilidad al plan parcial y vigencia a la licencia, que es el dardo esgrimido por el actual alcalde David de Vera para apuntar que el proyecto se revitalizó gracias al Pacto de las Flores, esto es el PSOE, PP y Podemos, que pudieron haberlo parado, según su opinión.

Por otro lado, y urbanización aparte, en abril de 2004 obtuvo Rosa del Lago la declaración de impacto ambiental para un campo de golf de 18 hoyos que ocuparía una superficie de 682.000 metros cuadrados, detalla Diario de Fuerteventura. Los promotores lograron también licencia municipal con proyecto básico para un hotel de cinco estrellas con 612 plazas, pero la moratoria turística se la trajo al suelo, incluso en los tribunales donde reclamaron indemnización millonaria al Gobierno canario.

Otra fecha más: 2016, cuando se dio el visto bueno al Plan General de Ordenación (PGO) de Puerto del Rosario, con el alcalde nacionalista Nicolás Gutiérrez en pacto con el PSOE, entre otros, cataloga el suelo del Rosa del Lago como de uso turístico para alojamiento hotelero.

Hay que apelar a la voluntad política que no ha existido, legislatura tras legislatura, para que Fuerteventura y Puerto del Rosario decidan si quieren crecer o no en más camas.

