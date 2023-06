Gustavo Berriel renuncia al acta, la sombra de una gestora planea sobre el PP

El fracaso de las negociaciones entre el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) ha provocado este jueves la renuncia de Gustavo Berriel al acta de concejal de Ayuntamiento de Antigua y a sus cargos dentro del partido, aunque se mantiene como afiliado, y la convocatoria de un comité insular abierto a toda la militancia esta misma noche. El terremoto político podría afectar previsiblemente al mismo centro neurálgico del PP en Fuerteventura, en el sentido de que muchas voces internas piden la creación de una gestora que defenestraría a Fernando Enseñat, secretario insular y voz autorizada en los pactos, mientras que otros afiliados optan por dejarlo estar, es decir posponer por lo menos hasta que pase la encrucijada de las elecciones generales del 23 de julio.

Militante en el PP desde hace 27 años, a Berriel Hernández se le acusó de ser uno de tres desencadenantes de que las negociaciones con CC se hubieran ido al traste. El ya exconcejal de Antigua habría asegurado al PSOE que la número cinco del PP al Cabildo no levantaría nunca la mano para hacer presidenta a la nacionalista Lola García.

La otra voz crítica con el ya frustrado acuerdo PP-CC es la de la alcaldesa electa de Tuineje, Esther Hernández, que dejó claro en plena negociación del pacto que si no se proclamaba alcaldesa, tampoco haría presidenta del Cabildo a la candidata de Coalición Canaria.

Finalmente, y donde se dirigieron todos los dardos por el fracaso de las negaciones con los nacionalistas, queda como responsable Fernando Enseñat, secretario insular, candidato número 1 al Parlamento de Canarias y cabeza de lista al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. El PSOE le habría prometido la alcaldía capitalina mientras negociaba el pacto con CC.

Lo cierto es que todos estos dimes y diretes son periódicos de ayer, en el sentido de que la única certeza radica en que los populares se han quedado fuera de todas las instituciones públicas de Fuerteventura, cuando partían aparentemente como socios en el Cabildo, Puerto del Rosario, La Oliva, Tuineje y, apurando, apurando, hasta en Pájara.

Razones de una renuncia

Gustavo Berriel, que llegó a ser alcalde de Antigua bajo las siglas del PP, explicó este jueves que deja su acta (el partido bajó de cuatro a tres concejales en estas elecciones) «por agotamiento». Precisó además que dejaba la política activa de forma temporal, «continuando como militante de base y deseándoles los mejores éxitos a todos».

El exedil popular echó la vista atrás y recordó que, desde 1996 que se afilió y sobre todo desde 1999 cuando el PP obtuvo el primer representante en el Consistorio de Antigua, «no he hecho otra cosa más que aportar todo lo que he podido y sabido en beneficio de este proyecto político apasionante, con sus errores y sus aciertos».

Jessica de León, al Gobierno canario

WhatsApps, ofrecimientos y renuncias aparte, lo cierto es que el PP de Fuerteventura ha quedado dividido en dos: a favor o en contra de la gestión de Enseñat. O en tres, porque habrán afiliados que sólo querrán que su partido se sobreponga a esta crisis y afronte unido las elecciones generales ya que, al fin y al cabo, las personas pasan y las siglas se quedan. Tampoco hay que olvidar que no es la primera vez que se plantea la gestora durante esta legislatura en el PP, aunque por razones distintas.

Mientras el PP majorero se debate entre si gestora, si adelante con Fernando Enseñat, en las quinielas del Gobierno sólo se oye un nombre para cubrir un puesto desde Fuerteventura: Jessica de León, candidata a la presidencia al Cabildo, que suena a un cargo en la Consejería de Turismo en este momento de formación del nuevo Ejecutivo entre -aquí sí llegó a buen puerto- CC y PP.