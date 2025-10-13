Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Obras en el actual tramo de autovía, entre Playa Blanca y Puerto del Rosario. Javier Melián / Acfi Press

El Gobierno canario expropia 84 fincas para el tramo de autovía aeropuerto-cruce de Pozo Negro

Carreteras ·

El BOC publica este lunes el listado de propietarios de los municipios de Puerto del Rosario y Antigua afectados por el trazado viario

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:29

Comenta

Un total de 84 fincas se verán afectadas por el trazado de la autovía entre el aeropuerto de Fuerteventura y el cruce de Pozo Negro. La Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias publica en el BOC de este lunes, 13 de octubre, el anuncio de información pública del expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto viario que discurrirá por los municipios de Puerto del Rosario y Antigua.

Durante 20 días, cualquier persona puede formular alegaciones a los efectos de subsanar posibles errores en la descripción material y legal de los terrenos, acompañándose a tal efecto planos parcelarios, que podrán ser examinados en días y horas hábiles de oficina en los ayuntamientos de Puerto del Rosario y de Antigua, o en la planta 11 del Servicio de Expropiaciones Oriental de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno autónomo, sito en Las Palmas de Gran Canaria.

El pasado septiembre, y mediante orden del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, se dio el visto bueno definitivamente al proyecto para la ejecución del tramo de autovía entre el aeropuerto de Fuerteventura y el cruce de Pozo Negro. Con un plazo de ejecución de cinco años y un presupuesto de 215,9 millones de euros a repartir en varias anualidades, destaca por la construcción del primer túnel de carretera de Fuerteventura, de 1,2 kilómetros de longitud en atención a la fauna.

El proyecto incluye cuatro enlaces: el primero será el enlace del aeropuerto, que conectará con la vía FV-2 y dará servicio al principal acceso aéreo de la isla. Un segundo, el enlace de El Castillo, que enlazará con la FV-413 hacia los núcleos turísticos y urbanos de Caleta de Fuste, Triquivijate y Antigua. Un tercero, el enlace de Las Salinas, que mantendrá la conexión con la FV-2 actual y el sur de Caleta de Fuste. Siendo la cuarta propuesta la glorieta de Pozo Negro, que resolverá la intersección con la FV-50, en dirección a Agua de Bueyes y Antigua.

Asimismo, atendiendo se levantará un viaducto de 190 metros en el barranco de la Torre, se proyectarán varias estructuras en los enlaces del Aeropuerto y El Castillo, además de un paso superior en Las Salinas y tres pasos inferiores para mantener la continuidad de caminos y accesos rurales.

