Luz verde al proyecto viario del aeropuerto hasta Pozo Negro El Gobierno de Canarias, desde Obras Públicas, avanza para que pueda cobrar forma una inversión que se elevará a 215,9 millones de euros

CANARIAS7 Puerto del Rosario Jueves, 28 de agosto 2025, 15:05 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias, por mediación de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, desde la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha aprobado el proyecto para la ejecución del nuevo tramo de la autovía Puerto del Rosario – Morro Jable, entre el aeropuerto y el cruce de Pozo Negro.

La actuación, incluida en el Convenio de Carreteras Canarias–Estado 2018-2027, transcurrirá entre los términos municipales de Puerto del Rosario y Antigua, y tiene como objetivo conectar y seguir dando continuidad al Eje Norte-Sur de la isla, para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial.

El proyecto prevé un plazo de ejecución de cinco años; con un presupuesto de 215,9 millones de euros, que se repartirá en varias anualidades, según fuentes del Ejecutivo.

Cuatro enlaces principales

La iniciativa contempla la construcción de cuatro enlaces principales. Uno será el enlace Aeropuerto, que conectará con la vía FV-2 y dará servicio al principal acceso aéreo de la isla. Un segundo, el enlace El Castillo, que enlazará con la FV-413 hacia los núcleos turísticos y urbanos de Caleta de Fuste, Triquivijate y Antigua. Un tercero, el enlace de Las Salinas, que mantendrá la conexión con la FV-2 actual y el sur de Caleta de Fuste. Siendo la cuarta propuesta la Glorieta de Pozo Negro, que resolverá la intersección con la FV-50, en dirección a Agua de Bueyes y Antigua.

Entre las obras singulares destaca la construcción de un túnel de 1,2 kilómetros de longitud, situado entre los puntos kilométricos 9+230 y 10+430, que incluye falsos túneles de inicio y fin.

Asimismo, atendiendo a la versión oficial, se levantará un viaducto de 190 metros en el barranco de la Torre, se proyectarán varias estructuras en los enlaces del Aeropuerto y El Castillo, además de un paso superior en Las Salinas y tres pasos inferiores para mantener la continuidad de caminos y accesos rurales.

En relación con el acuerdo, el consejero Pablo Rodríguez destaca que «el nuevo enlace permitirá mejorar la conexión entre el aeropuerto, las principales áreas turísticas y núcleos urbanos del centro y sur de Fuerteventura, contribuyendo al desarrollo económico y social de la isla, el acceso a servicios y la movilidad de residentes y visitantes».

Licitación próxima

Añade el consejero que «el tramo entre el Aeropuerto y Pozo Negro contará con un túnel de más de un kilómetro por condicionantes ambientales y es el primero que se ejecuta en Fuerteventura, por lo que este proyecto dotará a la red insular de una infraestructura moderna y eficiente, favoreciendo una movilidad más sostenible».

Próximamente se iniciará el procedimiento de licitación, con el objetivo de que se pueda publicar en la plataforma oficial antes de acabar el año, tras la realización de los trámites precisos.

La directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha explicado que este será el primer proyecto que se apruebe y que ya incorpore en el mismo la instalación de energías renovables. El objetivo que se pretende es cubrir la totalidad de la energía eléctrica consumida por la instalación de la nueva red de alumbrado mediante producción con placas fotovoltaicas.