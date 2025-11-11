Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Canarias en alerta por la borrasca Claudia, última hora en directo: clases suspendidas, lluvias e inundaciones
Imagen de archivo de tres agentes de la Guardia Civil. C7

Fuerteventura estrena Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil

Fuerzas de seguridad del Estado ·

El PSOE anuncia que el Ministerio del Interior crea la nueva unidad y convoca 23 plazas más de agentes de la Benemérita

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:17

Comenta

El Ministerio de Interior aprobó hoy, martes, 11 de noviembre, la creación de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (Usecic) con base en Fuerteventura y convoca las 23 plazas vacantes de agentes.

El secretario de política Municipal del PSOE de Fuerteventura, José Cabrera, reitera que «partidos, instituciones y organizaciones debemos recordar que los logros, pequeños o grandes, siempre mejoran lo que había y así debe trasladarse a la ciudadanía, como un hecho positivo».

El PSOE de Fuerteventura defiende «una estrategia política de bajo perfil público para ir alcanzando mejoras» como la reciente creación de una plaza de comandante y la constitución hoy mismo de la citada Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil con base en Fuerteventura, además de la convocatoria de 23 plazas vacantes.

