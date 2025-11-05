La AUGC corrige al PSOE: Fuerteventura necesita un mínimo de 100 guardias civiles

La futura creación de la Unidad de Seguridad Ciudadana, con 30 agentes, es sólo «un pequeño parche» para hacer frente a las necesidades en materia de seguridad ciudadana

La Usicec se creará en Fuerteventura y Lanzarote con 33 efectivos por isla: 30 agentes, más un cabo, un sargento y un teniente.

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:28

La cifra de 30 nuevos guardias civiles que llegaría a Fuerteventura con la futura creación de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usicec) resulta «totalmente insuficiente» a la vista de las necesidades de la isla, aunque desde luego es «una buena noticia». La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) corrige al PSOE y cifra en un mínimo de 100 agentes «para dar seguridad acorde a las necesidades».

La puesta en marcha de la Usicec en Fuerteventura «ni suple, ni palía todos los males« de la Guardia Civil, muy al contrario sólo es «un parche, un pequeño parche». De hecho, el colectivo trae a colación las quejas de los ayuntamientos majoreros por la falta de agentes en los puestos de Corralejo, Puerto del Rosario, Gran Tarajal y Morro Jable.

Además, aclara también la AUGC frente a la propuesta socialista de ubicación, la sede de este nueva unidad no podría localizarse en Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, «donde simplemente no existen instalaciones, sino que, en caso de crearse, sería en Puerto del Rosario».

La Usicec -matiza también la AUGC- no es una unidad de especialistas. «La única diferencia con un puesto de la Guardia Civil es que no van a recoger denuncias, ni a ocuparse de los casos de violencia de género. Por lo demás, es una unidad de seguridad ciudadana que realiza controles y se ocuparán de temas relacionadas con drogas».

La futura Usisec de la Guardia Civil de Fuerteventura, que también se creará en Lanzarote, supondrá un total de 33 efectivos: los 30 agentes, más un cabo, un sargento y un teniente, especifica la asociación. «Con ambas unidades en Fuerteventura y Lanzarote, vienen a paliar la falta de efectivos en las islas no capitalinas, pero esperamos que no se frene el aumento de plantillas en las otras islas, ni que supongan la desaparicion del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 8 con sede en Tenerife».