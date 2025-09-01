Las fiestas insulares tendrán devoción, gastronomía y respecto a la tradición Presentado el programa oficial, con implicación del Cabildo. Inma de Armas dará un pregón versado en «la historia que une a toda la isla»

CANARIAS7 Betancuria Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:48

Fuerteventura celebrará sus fiestas insulares en pocos días, con los principales actos entre el 18 al 21 de septiembre. Se espera una participación masiva, se dijo en la presentación este lunes del programa, con actos dedicados a la devoción, la gastronomía y la tradición.

La muestra de ganado abrirá los festejos, en Betancuria, los días 13 y 14 de septiembre, con mercadillo artesanal, muestra gastronómica y exhibiciones.

El pregón será el jueves 18. El viernes 19 tendrá lugar la romería con ofrenda. El sábado 20 se celebrará la procesión de la Virgen hasta la plaza, con misa. El domingo 21, luchada y regreso.

Valoraciones

La presidenta insular, Lola García, resaltó que «las fiestas de nuestra patrona representan la esencia del pueblo: tradición, cultura y convivencia». Agradeció la implicación del personal del Cultura y del Consistorio de Betancuria.

Rayco León, titular de Cultura, dijo que habrá «una programación intensa en la que habrá desde actividades infantiles, música, deporte, gastronomía, la parte tradicional con romería y encuentros folclóricos, además de diferentes cuestiones patrimoniales».

El alcalde, Enrique Cerdeña, apuntó que «ya está todo preparado para que el municipio reciba con los brazos abiertos a las personas que acuden a las fiestas, esperando se celebre con la tranquilidad que caracteriza La Peña y la calidad que aportan todos los ayuntamientos de la isla».

En representación de la Diócesis de Canarias, Aday García, explicó que «desde la rectoría de este Santuario hemos preparado los diferentes actos religiosos para realzar la importancia de este lugar y la devoción de Fuerteventura a la Virgen de la Peña».

La pregonera, Inma de Armas, tras agradecer el honor de protagonizar la apertura festiva, dijo que ofrecerá «una mirada sobre la historia que une a toda la isla, de norte a sur y de este a oeste».