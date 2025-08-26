Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Actuación realizada por personal municipal de Antigua. C7

Eliminado un punto crítico de escombros y residuos en Caleta de Fuste

La actuación se ha tenido que hacer por personal municipal de Antigua. Un proyecto ayudará a recuperar el lugar objeto de la limpieza de choque

CANARIAS7

Antigua

Martes, 26 de agosto 2025, 22:58

Operarios de Antigua han actuado en un punto crítico de Caleta de Fuste, una zona sin iluminación que ha venido siendo utilizada «de forma negligente», según fuentes locales; como lugar donde tirar residuos y escombros.

Han sido necesarios varios camiones, para concretar viajes destinados a eliminar escombros y la estructura de varias casetas viejas abandonadas que sólo propiciaban inseguridad en la zona, según el alcalde, Matías Peña.

En versión del regidor, el Ayuntamiento está redactando un proyecto que modifique, limpie y dé uso de la zona donde se ha tenido que actuar; desde hace años excluida de los planes de modernización de Caleta de Fuste.

El alcalde también ha anunciado que se han entablado conversaciones con los responsables del complejo turístico Caleta Garden, con el objetivo de conocer las actuaciones de mejora y embellecimiento de esta infraestructura y su perímetro colindante.

La actuación continuará tras la retirada de viejas estructuras y escombros abandonados, acondicionando la zona con pequeños proyectos de mejora de aceras. Se harán accesos, se aportar á iluminación al lugar y se buscarán usos de aprovechamiento para la zona, aportando más seguridad a este enclave en el corazón de la localidad turística.

