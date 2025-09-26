Drones para utilizar en emergencias y transporte de medicamentos

El proyecto U-Elcome realizó el simulacro en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, con el Gobierno canario, el centro ITG y la UTE Pegasus- Telespazio

El simulacro de emergencias con tecnología U-Space se llevó a cabo en el estratopuerto del Parque Tecnológico, en el municipio de Puerto del Rosario.

Catalina García Puerto del Rosario Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:49

El proyecto europeo U-Elcome realizó este viernes en el Parque Tecnológico de Fuerteventura una demostración práctica del uso de tecnología U-Space, orientada a la gestión automatizada de drones en espacio aéreo, en situaciones de emergencia y transporte de material sanitario.

El simulacro se llevó a cabo en el Canarias Stratoport for HAPS & UAS, una infraestructura pública del Parque Tecnológico de Fuerteventura especializada en el ensayo y operación de plataformas aéreas no tripuladas, como drones (UAS) y pseudosatélites de gran altitud (HAPS).

Se trata de la última demostración llevada a cabo por este proyecto, coordinado por Eurocontrol y liderado en España por Enaire, tras haber realizado simulacros en localizaciones de todo el territorio nacional, Italia y Francia.

Al simulabro asistieron la presidenta majorera Lola García y el consejero regional de Emergencias, Manuel Miranda, entre otros. Javier Melián / Acfi Press

La tecnología U-Space se dirige a integrar drones en el espacio aéreo de forma segura. Bajo el título, U-Elcome Demo Open Day, la demostración consistió en vuelos de reconocimiento con UAS (aeronaves no tripuladas) de gran altitud, operados por la UTE Telespazio Ibérica-Pegasus. Se contó con la participación de equipos de rescate y un helicóptero de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias.

Durante el ejercicio, se simularon situaciones de emergencia que requerían reconocimiento aéreo y transporte de material sanitario. Los vuelos de drones detectaron un incidente y el equipo activó el protocolo de emergencia.

A continuación, un helicóptero de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias despegó del aeropuerto de Fuerteventura para prestar asistencia.

Javier Melián / Acfi Press

En una segunda fase, se simuló el envío de medicamentos desde el Hospital General mediante UAS, que realizaron el transporte hasta el lugar del suceso.

Los servicios U-Space de Enaire y el centro tecnológico ITG permitieron gestionar la operación en espacio aéreo controlado, garantizando la seguridad con el tráfico aéreo convencional.

El proyecto U-Elcome busca fomentar la adopción de estos servicios en Europa, habiendo desarrollado estas demostraciones de vuelo en 15 localizaciones de España, Italia y Francia. Cuenta con financiación de Cinea-Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente en colaboración con Sesar 3 Joint Undertaking y está coordinado por Eurocontrol.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, señaló que el proyecto U-Elcome «nos muestra las capacidades que tiene el Parque Tecnológico de Fuerteventura y sus instalaciones para el desarrollo de misiones de servicio público: vemos cómo drones y helicópteros colaboran en misiones de emergencia y transporte sanitario, con un ejemplo práctico de cómo la tecnología puede salvar vidas y mejorar nuestra respuesta en situaciones críticas».

U-Elcome presentó, además, los avances alcanzados en el marco del proyecto, así como los planes futuros para la utilización de UAS en el transporte de suministros médicos entre los centros de salud de Fuerteventura.