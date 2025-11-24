El dique flotante 'Sato Levante' viene rumbo al muelle de Puerto del Rosario

La mayor plataforma construida con tecnología española fabricará los bloques de la obra de ampliación del puerto de la capital de Fuerteventura - Este dique flotante es capaz de fabricar prismas de hormigón de 60 metros de alto, 35 de ancho y 30 de alto en menos de dos semanas.

Remolcadores con base en A Coruña, en la maniobra del dique cajonero Sato Levante, al salir del muelle.

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:55

El dique cajonero Sato Levante viene camino del muelle de Puerto del Rosario, donde fabricará los bloques de la ampliación.

El dique flotante partió el pasado 22 de noviembre del puerto de A Coruña, después de cuatro años y tres meses de amarre, según adelantó el digital NoticiasFuerteventura. La plataforma carece de motores, por lo que puso rumbo a la capital majorera ayudada por un remolcador.

Desde su llegada en agosto de 2021, se convirtió en un símbolo de innovación, confirma la Autoridad Portuaria de A Coruña. «Muchos se preguntaban qué eran esas torres que sobresalían sobre una base azul entre los tinglados portuarios: se trataba de un dique que permite la fabricación a flote de grandes estructuras de hormigón armado, empleadas en la construcción portuaria».

Con sus 60 metros de eslora, 43,2 de manga y torres que alcanzan los 40 metros, el Sato Levante es la mayor plataforma de su tipo construida con tecnología española. Este dique flotantes es capaz de fabricar prismas de hormigón de 60 metros de alto, 35 de ancho y 30 de alto en menos de dos semanas.

De A Coruña, el dique flotante ha puesto rumbo a las obras de ampliación del puerto de la capital de Fuerteventura que ejecuta la Unión Temporal de Empresas (UTE) OHLA-Sato por 40,6 millones de euros, cofinanciados en un 80% con fondos europeos Feder.

La ampliación del puerto capitalino consiste en la construcción de un nuevo dique que constará de un primer tramo de 100 metros de longitud y un segundo tramo que alcanzará los 375 metros.

El grueso de esta obra, esto es el 60%, se va a realizar en Gran Canaria debido a que en Fuerteventura no existen los materiales para la fabricación de los cajones de la prolongación del muelle comercial capitalino, detallan fuentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

El 40% restante de la ampliación del puerto comercial sí se llevará a cabo en Fuerteventura: los bloques, los hormigones para el espaldón de hormigón armado, el relleno de las celdas, los enrases y las banquetas, enumera la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Y para una parte de estos trabajos se usará la plataforma cajonera que viene rumbo a Puerto del Rosario.