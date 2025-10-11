El 60% de la obra de ampliación del muelle de Puerto del Rosario se ejecutará en Gran Canaria

En Fuerteventura no existe el cemento específico, por lo que los cajones del dique se fabricarán fuera y se transportarán por mar

El 60% de la obra de ampliación del muelle comercial de la capital se llevará a cabo en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el 40% restante se ejecutará en Fuerteventura. La Unión Temporal de Empresas (UTE) OHLA-SATO se adjudicó -por 40,6 millones de euros cofinanciados en un 80% con fondos Feder- los trabajos del nuevo dique que constará de un primer tramo de 100 metros de longitud y un segundo tramo que alcanzará los 375 metros.

El grueso de la obra a realizar en Gran Canaria obedece a que en Fuerteventura no existen los materiales para la fabricación de los cajones de la prolongación del muelle comercial, detallan fuentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Las empresas especializadas en hormigón de la isla carecen, en concreto, del material de construcción de ese tipo de cajones, que es un cemento específico para infraestructuras portuarias y marinas.

Además, los cajones requieren de un acero. Por eso se trasladarán por mar desde Gran Canaria a la Maxorata, como ya ha ocurrido con otros proyectos portuarios de la isla y de Lanzarote.

El 40% restante de la obra de ampliación del puerto comercial sí se llevará a cabo en Fuerteventura: los bloques, los hormigones para el espaldón de hormigón armado, el relleno de las celdas, los enrases y las banquetas, enumera la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Para fabricar estos elementos de construcción, las empresas especializadas en el hormigón de la isla van a traer un cemento específico «porque el material que ellos utilizan habitualmente no es para este tipo de infraestructuras portuarias».

A simple vista, los trabajos de prolongación del dique capitalino se constatan sólo por la grúa y los bloques de hormigón situados al final del muelle.

Cuando anunció que la primera piedra de la obra se pondría en julio, la adjudicataria OHLA, a través de su filial SATO, explicó que la ampliación consistiría en una solución mixta que combina un primer tramo en talud y un segundo tramo de dique vertical con capacidad de atraque.

OHLA incidió entonces que una de las singularidades técnicas de la nueva infraestructura portuaria sería el empleo de cubípodos de hormigón como elemento de protección del dique en su zona exterior, lo que permitirá una mejor resistencia frente al oleaje y las condiciones marítimas adversas. También adelantó que se incorporarían bloques de gran tonelaje y un espaldón de hormigón armado para minimizar el efecto del rebase.

Todos estos materiales y soluciones permitirán mejorar, por un lado, la protección del muelle frente a oleajes; y, por otro lado, el atraque especializado para buques petroleros, liberando el puerto actual para otros usos como el tráfico de crucero, mejorando su eficiencia, seguridad y operatividad.

Más de tres años sobre el primer plazo inicial de licitación ha tardado en hacerse realidad la ampliación del único puerto del Estado en Fuerteventura. La adjudicación actual a OHLA-SATO es la segunda de este proyecto: la primera data de enero de 2022, cuando se licitó la misma obra por 25.767.048 euros, pero la UTE adjudicataria de entonces renunció en octubre de 2022 por la elevación de los costes materiales a raíz de la guerra de Ucrania y por el límite temporal para los fondos europeos Feder, de los que se nutría y nutre en un 80% el presupuesto total de la obra.

La pérdida de la inversión de 2022 para Puerto del Rosario y para Fuerteventura se subsanó en 2024, cuando la Autoridad Portuaria volvió a licitar la ampliación, pero con una inversión 21 millones mayor: de los 25.7 millones de la primera adjudicación se pasó a 40,6 que cuesta en la actualidad.