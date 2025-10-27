Diez años buscando la huella de la antigua Roma en Lobos

Los dos sondeos arqueológicos se realizarán en áreas asociadas a la vida cotidiana y la actividad pesquera del taller romano de púrpura descubierto en 2012 por unos turistas

Los arqueólogos, en pleno trabajo de campo en el yacimiento del taller romano de púrpura, en la playa de la Concha, en la isla de Lobos, durante la campaña de 2024.

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 27 de octubre 2025, 12:11 Comenta Compartir

Y van diez campañas de excavaciones arqueológicas en la playa de la Concha, en la isla de Lobos, en el yacimiento del taller romano de púrpura. Desde este lunes y hasta el 15 de noviembre, el equipo de arqueólogos, biólogos y otros investigadores busca definir la extensión del llamado yacimiento Lobos I hacia el sur y suroeste a través de dos sondeos.

El Cabildo de Fuerteventura y el organismo autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife impulsan esta décima campaña de excavaciones arqueológicas en Lobos, en el municipio de La Oliva. Además del equipo de especialistas, participan colaboradores y amigos de los museos arqueológicos de Fuerteventura y Tenerife.

Al descubierto por la lluvia de 2012

Con una duración de tres semanas, los trabajos consistirán en dos sondeos en lugares diferentes: uno próximo al taller y al pie del pequeño cono volcánico que se asocia; y otro hacia el suroeste, próximo a la línea de costa del islote de Lobos.

Estas dos áreas podrían articular un espacio diferente, siempre complementaria al taller, asociándose a una de ellas una posible actividad relacionada con la vida cotidiana y otra con actividades haliéuticas, esto es pesca. «El tiempo y el esfuerzo del trabajo arqueológico proporcionará el diagnóstico que se busca», según indica el consejero de Patrimonio Histórico, Rayco León, «en uno de los lugares más importantes en la historia de la arqueología de Canarias».

Ampliar Restos de cerámica de manufactura romana afloran en el yacimiento de Lobos. Javier Melián / Acfi Press

El yacimiento del taller romano de Lobos se descubrió de una manera fortuita por una pareja de turistas en 2012. El día anterior a su visita había llovido, dejando el agua al descubierto una cerámica extraña, no parecida a las piezas de barro de la Fuerteventura prehispánica, que estaba debajo de una duna de la playa de la Concha.

Canarias, límite del Imperio romano por el Atlántico

Las excavaciones arqueológicas que se pusieron en marcha descubrieron una extensión aproximada de 520 metros cuadrados donde se escondía el yacimiento del taller de púrpura, un colorante para los tejidos que se extrae de la canaílla y muy apreciado desde tiempos antiguos. Datado a través de radiocarbono y de las manufacturas encontradas, el yacimiento romano de la isla de Lobos convierte a Canarias en el límite del Imperio romano en el Atlántico centro-oriental, encontrándose un variado registro arqueológico que actualmente se expone en el Museo Arqueológico de Fuerteventura, con sede en Betancuria.

La dirección de los trabajos recae este año en el director del Museo Arqueológico de Fuerteventura, Isidoro Hernández; y en la técnica y conservadora en Arqueología del Museo Arqueológico de Tenerife y la catedrática de Prehistoria de la Universidad de La Laguna, Carmen del Arco.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias autoriza estos sondeos arqueológicos, en los que colabora, además, Binter Canarias, que sufraga los gastos del traslado del equipo y transporte de los materiales de cada campaña para su investigación.