Los detalles de la infamia en la ermita más antigua de Fuerteventura
Patrimonio cultural ·Ni el Ayuntamiento de La Oliva, ni la Consejería de Patrimonio Histórico de Fuerteventura se han rasgado públicamente las vestiduras por el incendio en Puerto Escondido
Puerto del Rosario
Viernes, 8 de agosto 2025, 12:43
Dos días más tarde del incendio en la ermita más antigua de Fuerteventura, Puerto Escondido, en La Oliva, ni el Ayuntamiento del norte, ni la Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura han puesto el grito -oficial e institucionalmente- en el cielo por este acto de vandalismo contra el patrimonio, ni mucho menos entonado el 'mea culpa'.
El fuego se originó a plena luz del día del miércoles, afectando la cantería de piedra blanca de la portada, la puerta (que los vándalos tuvieron que echar abajo) y parte del artesonado de madera del techo.
Construida en el siglo XV, la desidia institucional la ha dejado a merced de las llamas en el XXI.
