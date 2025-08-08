Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Detalle del dintel de la portada de la ermita de Puerto Escondido o la Capellanía, en La Oliva, con la cruz y las decoraciones vegetales y de aves quemadas. Diario de Fuerteventura

Los detalles de la infamia en la ermita más antigua de Fuerteventura

Patrimonio cultural ·

Ni el Ayuntamiento de La Oliva, ni la Consejería de Patrimonio Histórico de Fuerteventura se han rasgado públicamente las vestiduras por el incendio en Puerto Escondido

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:43

Dos días más tarde del incendio en la ermita más antigua de Fuerteventura, Puerto Escondido, en La Oliva, ni el Ayuntamiento del norte, ni la Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura han puesto el grito -oficial e institucionalmente- en el cielo por este acto de vandalismo contra el patrimonio, ni mucho menos entonado el 'mea culpa'.

El fuego se originó a plena luz del día del miércoles, afectando la cantería de piedra blanca de la portada, la puerta (que los vándalos tuvieron que echar abajo) y parte del artesonado de madera del techo.

Construida en el siglo XV, la desidia institucional la ha dejado a merced de las llamas en el XXI.

Así quedó el interior y el exterior de la ermita del siglo XV en La Oliva casco. Carlos de Saá / Diario de Fuerteventura / Pedro Carreño
Imagen principal - Así quedó el interior y el exterior de la ermita del siglo XV en La Oliva casco.
Imagen secundaria 1 - Así quedó el interior y el exterior de la ermita del siglo XV en La Oliva casco.
Imagen secundaria 2 - Así quedó el interior y el exterior de la ermita del siglo XV en La Oliva casco.

