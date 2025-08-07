Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El fuego hizo estragos en la portada de piedra blanca labrada de la ermita situada en La Oliva, acabando con la cruz tallada central. Pedro Carreño

Arde Puerto Escondido, la ermita más antigua de Fuerteventura, arde la historia

Patrimonio ·

Pedro Carreño, defensor del patrimonio de Fuerteventura e historiador, vuelve a poner el grito en el cielo ante el abandono de los bienes patrimoniales. Al fuego en la ermita de La Oliva, Carreño une el incendio en los aledaños de la Casa de los Coroneles de hace varios años y el reciente de la botica de La Oliva

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:40

Puerto Escondido, la ermita más antigua de Fuerteventura, ardió la noche del miércoles para el jueves en su soledad y abandono de La Oliva. El defensor del patrimonio de La Oliva -y del resto de la isla- Pedro Carreño, confirma el nuevo acto de vandalismo contra la historia de Fuerteventura.

Construida en el siglo XV, según la cronología que maneja Carreño, la ermita tiene varios nombres y ninguna protección: Puerto Escondido, la Capellanía, la Casa del Capellán y Puerto Rico. Catalogada como monumento histórico en 1991, destaca por la cantería de piedra blanca ahora calcinada en parte y por las tejas, que se fabricaron en el cercano horno de tejas, en ruinas.

La ermita, que en realidad parece una casa tradicional por fuera si no es por la cantería labrada ahora quemada, estaba dividida en dos: la casa propiamente y la habitación donde se decía misa.

En 1996, el Cabildo de Fuerteventura restauró el inmueble, en especial su techo de tejas. Pero ahí paró cualquier intervención de recuperación o puesta en uso, o por lo menos de conservación.

Puerto Escondido se sitúa entre las viviendas de protección oficial de La Oliva casco y la Casa de los Coroneles, casi un poco escondida, y mirando al IES La Oliva. Quizás por alejada, alguien echó la puerta abajo e hizo fuego en su interior de siglos y siglos.

Pedro Carreño, a la luz de este último acto de vandalismo, enumera los tres últimos atentados contra el patrimonio de La Oliva: el incendio de los aledaños de la Casa de los Coroneles de hace varios años y el de la antigua botica de hace un mes. «O se caen, o se queman, o la poca lluvia acaba con estos restos de nuestra historia».

