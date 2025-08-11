El popular acto tuvo lugar este sábado dentro de las fiestas de la Virgen del Buen Viaje

El Cotillo se vuelca en la calada (y en el jareado)

Vecinos y marineros tiraron el sábado del chinchorro en El Río, cerca del faro de El Tostón, en El Cotillo.

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 11 de agosto 2025, 12:48

Tocó sábado para tirar por el chinchorro en la calada de El Cotillo, uno de los actos más poulares de las fiestas de la Virgen del Buen Viaje, en la zona de El Río.

Los marineros fueron cerrando poco a poco a la salemas hasta que empezaron a saltar y bullir en el chinchorro de estreno por la cesión del Ayuntamiento de La Oliva.

Las mujeres también jalaron del chinchorro, aunque desde tierra. Ayuntamiento de La Oliva

Una vez el pescado en tierra, se trasladó al Muellito del pueblo, donde tuvo lugar el jareado y secado en los callaos de la playa.

Las salemas se comerán el próximo 21 de agosto, por la noche, en el tradicional asadero de pescado donde participa el pueblo de El Cotillo y sus numerosos visitantes.

El jareado tuvo lugar en el Muellito y las jareas se orearon en los callaos de la playa. Ayuntamiento de La Oliva'