Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos y marineros tiraron el sábado del chinchorro en El Río, cerca del faro de El Tostón, en El Cotillo. Ayuntamiento de La Oliva

Fuerteventura

El Cotillo se vuelca en la calada (y en el jareado)

Fiestas patronales ·

El popular acto tuvo lugar este sábado dentro de las fiestas de la Virgen del Buen Viaje

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:48

Tocó sábado para tirar por el chinchorro en la calada de El Cotillo, uno de los actos más poulares de las fiestas de la Virgen del Buen Viaje, en la zona de El Río.

Los marineros fueron cerrando poco a poco a la salemas hasta que empezaron a saltar y bullir en el chinchorro de estreno por la cesión del Ayuntamiento de La Oliva.

Las mujeres también jalaron del chinchorro, aunque desde tierra. Ayuntamiento de La Oliva
Imagen principal - Las mujeres también jalaron del chinchorro, aunque desde tierra.
Imagen secundaria 1 - Las mujeres también jalaron del chinchorro, aunque desde tierra.
Imagen secundaria 2 - Las mujeres también jalaron del chinchorro, aunque desde tierra.

Una vez el pescado en tierra, se trasladó al Muellito del pueblo, donde tuvo lugar el jareado y secado en los callaos de la playa.

Las salemas se comerán el próximo 21 de agosto, por la noche, en el tradicional asadero de pescado donde participa el pueblo de El Cotillo y sus numerosos visitantes.

El jareado tuvo lugar en el Muellito y las jareas se orearon en los callaos de la playa. Ayuntamiento de La Oliva'
Imagen principal - El jareado tuvo lugar en el Muellito y las jareas se orearon en los callaos de la playa.
Imagen secundaria 1 - El jareado tuvo lugar en el Muellito y las jareas se orearon en los callaos de la playa.
Imagen secundaria 2 - El jareado tuvo lugar en el Muellito y las jareas se orearon en los callaos de la playa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor en estado de ebriedad destroza su vehículo al chocar contra un taxi
  2. 2 Dos vecinas de Telde fallecen en un accidente de tráfico en León mientras estaban de vacaciones
  3. 3 Milos Lukovic llegará cedido a la UD Las Palmas: es el elegido para el gol
  4. 4 Detienen a 10 personas en una operación antidroga en Gran Canaria
  5. 5 El calor intenso y la calima se quedan anclados sobre las islas
  6. 6 Hay startups sanitarias en Canarias y buscan talentos: «Hacen falta ingenieros, químicos, biotecnólogos...»
  7. 7 Cinco años de cárcel para un extrabajador de Banesto que estafó al banco 31.615 euros
  8. 8 Montaña Cardones: caretas, disfraces y mucha fiesta
  9. 9 Noche mágica de fuegos en San Lorenzo
  10. 10 San Lorenzo celebra su día grande marcado por las altas temperaturas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Cotillo se vuelca en la calada (y en el jareado)

El Cotillo se vuelca en la calada (y en el jareado)