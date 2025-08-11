FuerteventuraEl Cotillo se vuelca en la calada (y en el jareado)
Fiestas patronales ·El popular acto tuvo lugar este sábado dentro de las fiestas de la Virgen del Buen Viaje
Puerto del Rosario
Lunes, 11 de agosto 2025, 12:48
Tocó sábado para tirar por el chinchorro en la calada de El Cotillo, uno de los actos más poulares de las fiestas de la Virgen del Buen Viaje, en la zona de El Río.
Los marineros fueron cerrando poco a poco a la salemas hasta que empezaron a saltar y bullir en el chinchorro de estreno por la cesión del Ayuntamiento de La Oliva.
Una vez el pescado en tierra, se trasladó al Muellito del pueblo, donde tuvo lugar el jareado y secado en los callaos de la playa.
Las salemas se comerán el próximo 21 de agosto, por la noche, en el tradicional asadero de pescado donde participa el pueblo de El Cotillo y sus numerosos visitantes.
