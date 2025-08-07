La calada de El Cotillo estrena chinchorro

El Ayuntamiento de La Oliva adquiere el arte para que los marineros del norte de Fuerteventura lo usen en El Río, para coger las salemas del asadero popular de las fiestas patronales

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 7 de agosto 2025, 12:19

El Ayuntamiento de La Oliva ha comprado un chinchorro a la cofradía de pescadores de El Cotillo, en el municipio de La Oliva, para que los marineros lo usen en la tradicional calada de pescado de las fiestas de la Virgen del Buen Viaje.

El mismo día de la calada en la zona de El Río, cerca del faro de El Tostón, las salemas capturadas se jarean y se guardan en el frío de la cofradía hasta el día del asadero popular. Este año, la comida tendrá lugar el jueves 21 de agosto, viernes, en el Muellito y no faltarán las papas arrugadas y el gofio.

Las fiestas de El Cotillo arrancan la próxima semana, en concreto el martes, 12 de agosto, y se extienden hasta el 24 de agosto. Los días principales son el 17 de agosto, con la misa y posterior procesión marítima; y el 22 de agosto, a las 20.00 horas, con la procesión nocturna desde El Cotillo hasta El Roque.