Concurso de puchero majorero, música en vivo y senderismo en el Paladea 2025

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 17 de abril 2025, 22:22

El Paladea, la feria de gastronomía y el deporte, ya tiene fecha: del 7 al 11 de mayo en Villaverde. El club deportivo Caima, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura, Promotur del Gobierno de Canarias y el Patronato de Turismo de Fuerteventura, organiza esta nueva edición que mezcla las novedades de los fogones con la carrera de bicicleta de montaña y la música en vivo bajo el lema 'Productos de nuestra tierra que están para comerse'.

En el plano gastronómico, el Paladea 2025 ofrecerá durante cinco días una agenda variada de showcookings que contará con la presencia de chefs reconocidos como Alberto Marín el viernes, 9 de mayo. Será el sábado 10 de mayo cuando el chef con una estrella Michelin, Víctor Suárez, comparta sus mejores técnicas culinarias de la mano de otros profesionales de renombre como Ángel Lirio, Yareli Pérez Vera y Jorge Carballeira. Además, el majorero Marcos Gutiérrez se encargará de realizar una exhibición especializada en salazón de pescado.

No hay que perderse otras actividades relacionadas con la gastronomía y los productos kilometro cero como el concurso de mojo picón y el concurso de puchero majorero por iniciativa de la asociación Fuertegourmet que busca revalorizar las recetas tradicionales que evocan a los platos de antaño. En el Paladea 2025 no faltan el reconocido concurso de tapas, donde la creatividad y sabor serán premiados con galardones como tapa de oro, tapa de plata, tapa de bronce y la no menos importante tapa del público.

La feria a celebrar en Villaverde contará también con una exhibición de pellas de gofio y un día dedicado a los mayores donde se propondrán nuevas versiones de los habituales platos de la zona, empleando para ello productos de kilómetro cero.

El encuentro gastronómico no se olvida de los más pequeños, organizando talleres de cocina en Paladea Kid y experiencias gastronómicas a través de Paladea Colegios para los estudiantes de Educación Primaria.

En lo que al ámbito deportivo se refiere, se incluirán diversas pruebas como una carrera de mountain bike de 44 kilómetros, un trail de 32 kilómetros, una ruta de senderismo de 10 kilómetros desde Los Lajares a Villaverde, y dos exhibiciones de parkour. A su vez, el mercadillo artesanal ofrecerá productos locales y creaciones de artesanos.

Para finalizar, el ambiente se envolverá en música en vivo con la participación de grupos como Los 600, Los Aseres, Escuela de Calor, Dj Maxi, y Tributo a Sabina - 500 Noches Banda, entre otros.