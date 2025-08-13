Chimayache: de Tenerife a Playa Blanca para la suelta de la tortuga

El club deportivo de montañismo acude habitualmente a Fuerteventura a realizar rutas. Un pescador de Corralejo se encontró en junio el quelonio enmallado y con la boca llena de rafia

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura liberó, en presencia del club deportivo de montañismo Chimayache de Tenerife, una tortuga boba (Caretta caretta) en Playa Blanca, en el municipio de Puerto del Rosario, dentro del programa de educación ambiental Conocer para proteger.

El Chimayache de Tenerife habitualmente realiza actividades de senderismo en Fuerteventura. En esta ocasión, lo ha hecho para participar en el regreso al mar del quelonio.

Este ejemplar juvenil fue hallado el pasado 13 de junio por un pescador en alta mar en Corralejo, en el municipio de La Oliva. La tortuga sufría síntomas de deshidratación y lesiones por enmallamiento en su aleta delantera derecha, así como posterior derecha y cuello. Además, presentaba restos de rafia (material de pesca) en la boca, los cuales se consiguieron extraer en su totalidad.

Tras su ingreso y recuperación en el centro de conservación de tortugas marinas de Morro Jable volvió al mar con 5,5 kilos de peso.