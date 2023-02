Cerca de 400 personas acuden a la reunión sobre la tramitación del Dreamland

Cerca de 400 personas acudieron este martes por la noche a la reunión convocada en el auditorio capitalino por el Cabildo de Fuerteventura sobre el trámite de información del expediente relativo al proyecto de interés insular de los estudios de cine Dreamland.

Entre los asistentes, se encontraban los alcaldes de Pájara, Betancuria y Puerto del Rosario, el presidente de la patronal turística y los representantes del Órgano Ambiental del Cabildo. El presidente Sergio Lloret destacó que el plazo de alegaciones cierra el 13 de febrero, que no está decidida la ubicación cerca del Parque Natural de las Dunas de Corralejo y que existen cinco alternativas de suelos.

En la mesa presidencial estuvieron los alcaldes de Puerto del Rosario, Pájara y Betancuria. / Javier Melián / Acfi Press

A pesar de que el primer mandatario recalcó que era una reunión «convocada en en un ejercicio de transparencia y de participación ciudadana y abierta a todo el mundo», no acudieron los ecologistas, los defensores del patrimonio de Fuerteventura y los vecinos que más han alzado la voz contra el macroproyecto. Y, por la parte política, no hizo acto de presencia ningún consejero de Coalición Canaria, ni tampoco se vió a los socialistas, sí en cambio estuvieron presentes Jessica de León y María Saavedra, por el Partido Popular (PP).

Sergio Lloret repitió que el plazo de alegaciones al interés insular del proyecto aún estaba abierto hasta el día 13, muy al contrario de lo que criticaron los nacionalistas que sostienen que finalizó la semana pasada. También dejó claro que «no se ha decidido nada con respecto a la ubicación» de estos estudios audiovisuales que debe aunar « el respeto al medio ambiente, el consenso social y las nuevas oportunidades a las generaciones futuras».

Las cinco alternativas planteadas por el promotor son al oeste de Corralejo, Los Risquetes, Parque Holandés (las tres en el municipio de La Oliva), entre Nuevo Horizonte y El Castillo (Antigua) y, finalmente, Matas Blancas, en el municipio de Pájara. Aunque, matizó Lloret, «en caso de que resultara interesante cualquier otra ubicación para este proyecto, desde la primera institución majorera estaremos abiertos, siempre que pueda generar el consenso social».

Estas cinco ubicaciones se ubican todas en suelo rústico, incluida la actual cerca del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. El presidente majorero aclaró que los proyectos de interés insular se pueden tramitar en suelos urbanos, suelos urbanizables y suelos rústicos que no sean de protección ambiental. En este sentido, la propuesta inicial cerca de las dunas « no tiene protección y sí es verdad que no está desarrollado».