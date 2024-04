Carla: «Una sabe lo que nace»

Se lleva la mano al corazón y afirma: «Una sabe lo que nace». Carla Soto García cumple 20 años en agosto, dos años hormonándose y toda su vida sabiéndose chica. Integrante del grupo trans del colectivo LGTBI+ Altihay Fuerteventura, esta estudiante es decidida y positiva hasta cuando relata sus experiencias de acoso escolar y repite los insultos de Manolo, maricón y travelo que le gritan, «todo eso son piedras en el camino que hay que superar».

Carla (Puerto del Rosario, 2004) no pasa desapercibida, ni por altura (1.83, casi dos metros de mujer), ni por carácter. «Ninguna pelota, ningún coche me llamaron nunca la atención cuando era pequeña». En casa, la familia la protege: «Mis padres, mi hermano, mis abuelos, mis amigas y amigos, todos me entienden y me respetan».

La comprensión desaparece cuando habla del entorno escolar y de la ESO. «¿Qué bullying quieres que te cuente: el de mis compañeros del colegio, el de mi tutora en el IES, el de los alumnos durante los cuatro años de la ESO?», da a elegir entre el abanico de acosos, sus piedras en el camino. «Lo realmente triste no es el bullying que te hace la gente de tu edad, lo triste fue la actitud de mi tutora, que se entiende que profesora y adulta y que estaba teóricamente para apoyarme».

Ampliar Los niños se quedan mirando por la calle a Carla. Javier Melián / Acfi Press

Del entorno educativo pasa al día a día, a la calle, pero de puntillas, sólo para confirmar que «no, no somos una sociedad abierta». Y pone como ejemplo que, en el colegio, a su hermano le preguntan si tiene hermano o hermana. Por la calle, «los niños pequeños se me quedan mirando con curiosidad».

La noche también muestra la cara más dura de la transfobia. «Cuando sales de fiesta, se repiten dos tipos de noches: la noche que te gritan Manolo, travelo, boyera, maricón; y la noche en que los chicos se acercan y ligan con nosotras. Nunca se dan las dos noches en una sola: o una, u otra».

Contra la transfobia de la calle, de esas noches, sólo queda «educar en casa por la diversidad. Por Dios, que las familias eduquen a sus hijos e hijas en el respeto. Mis padres no me educaron para que insultara a ninguna persona gay, lesbiana o trans. Siento que eso viene de casa y hay que educar a las niñas y los niños en que no estamos enfermas, tampoco pegamos enfermedades porque se nos acerquen, ni mucho menos somos personas raras».

«Todos pueden ser esa persona que llevan dentro»

Estudiante de segundo del grado medio de Producto Gráfico Interactivo en la Escuela de Artes de Fuerteventura (EAF), mira para el ciclo superior de Animación en la misma EAF y, como muchas chicas, sueña con especializarse en el diseño de moda.

El otro sueño de Carla está casi cumplido: ser un referente para las personas como ella. Es lo primero que dice Gabriel, el amigo que la acompaña esta tarde de oleaje y que también está matriculado en la EAF: «Ella es un referente juvenil para las personas trans». Y Carla comenta que «ojalá lo fuera para todos esos niños y esas niñas, adolescentes, personas adultas. Les diría a todos que pueden ser como esa persona que llevan dentro. Les diría que hay que luchar por lo que una es y quiere ser delante de todos».

Once años de asesoramiento y acompañamiento en el área Trans de Altihay

Altihay ofrece su servicio trans desde hace once años, que consiste en asesoramiento y acompañamiento social, sanitario, jurídico y educativo, tanto a personas transexuales adultas como a las familias con menores trans. El colectivo LGTBI majorero también cuenta con un grupo que crea espacios de socialización segura para estas personas en Fuerteventura.

Al año, la asociación atiende a 96 personas transexuales de edades que varían entre los 17 y los 36 años, da los datos Alva Valdivia Cabrera, coordinadora de Altihay. Carla, con sus 20 años por cumplir en agosto, es ya como la ven la gente que la quiere: una de las referentes juveniles de los derechos trans en la asociación majorera LGTBI+.