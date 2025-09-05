El Cabildo cierra la emergencia hídrica «tras años de esfuerzo e inversión»

CANARIAS7 Puerto del Rosario Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:29 Comenta Compartir

Fuerteventura ya no se encuentra en situación de emergencia hídrica. Así se comunicó este viernes pasado por el Cabildo, con respaldo el Consejo Insular de Aguas, en un encuentro con los medios de comunicación presidido por la presidenta insular, Lola García, el consejero de Aguas, Adargoma Hernández, y el gerente del CIAF, Domingo Montañez, y el gerente del CAAF, Francisco Javier Hormiga, quienes confirmaron que Fuerteventura ha dejado de estar en emergencia hídrica desde el pasado 2 de septiembre, «tras años de esfuerzo e inversión».

Se dio a entender que se ha podido solventar «una situación insostenible, con cortes prolongados, una producción insuficiente, redes deterioradas y depósitos limitados». Esto obligó a mantener la situación de emergencia hídrica, declarada por primera vez en 2020. Frente a este contexto, el Cabildo, a través de la Consejería de Infraestructuras, CAAF y Consejo Insular de Aguas planificaron una estrategia de obras e inversiones que ha permitido mejorar, notablemente, la situación desde 2023. Unas actuaciones que han hecho que «actualmente se produzca y almacene más agua que nunca en la historia de Fuerteventura», con implicación de las entidades rango insular y de los ayuntamientos.

Como resultado de las políticas establecidas a lo largo del últimos lustro; así como gracias a las inversiones ejecutadas para producir líquido y minimizar pérdidas, tras el análisis de los informes técnicos del CAAF, el Consejo Insular de Aguas ha propuesto no prorrogar la emergencia hídrica en Fuerteventura.

Valoraciones a nivel político

De las obras de emergencia previstas, «se han finalizado más del 60%, esperando culminar el resto el próximo 2026», explicó la presidenta insular, Lola García, quien destacó la inversión histórica de más de 60 millones de euros para hacerlo posible». Todo este esfuerzo, ha permitido «acortar en más de un 80% los cortes» de agua en todo el territorio insular, «aunque no estaremos satisfechos hasta mejorar la situación de forma definitiva».

El consejero de Aguas, Adargoma Hernández, por su lado destacó que se han llevado a cabo grandes avances como la ampliación de las desaladoras de Puerto del Rosario, Corralejo y Gran Tarajal, que han permitido alcanzar la producción récord de casi 50.000 metros cúbicos diarios, lo que supone un incremento de un 66% con respecto a 2023. Además, se han construido nuevos depósitos, más modernos, en La Herradura, Tamaragua y Guerime, permitiendo un incremento del almacenamiento en un 40%.

La distribución ha mejorado, con la renovación de las redes en Corralejo, Puerto del Rosario, Gran Tarajal y diferentes localidades, con alta reducción de fugas. Se han completado, además, conducciones estratégicas que conectan depósitos clave. Asimismo, la compra de agua a terceros se ha reducido en un 90% y se ha logrado reducir el gasto energético del CAAF en un 70%.