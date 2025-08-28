Antigua repartirá 6 toneladas de semillas de trigo El material servirá para la siembra de campos y gavias

CANARIAS7 Antigua Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Antigua se ha hecho con a 6 toneladas de trigo, adquiridas por la Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca; para la entrega gratuita a todos los vecinos y vecinas que quieran participar en la campaña de siembra de campos y gavias.

El alcalde, Matías Peña García; y el concejal del sector primario, Fernando Estupiñán Hernández, confirmado este miércoles la recepción de 6.000 kilos de trigo para iniciar la campaña de siembra.

La siembra de gavias, fincas y terrenos es un servicio gratuito que ofrece el Ayuntamiento de Antigua, con la finalidad de mantener las tierras y parcelas de cultivo. Se busca embellecer el paisaje y garantizar la manutención de las especies cinegéticas de la zona.

Para optar al material hay que acudir a dependencias municipales, o bien hacer uso de la sede electrónica contenida en la web consistorial.