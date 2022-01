HIP y AMR™ Collection anuncian apertura del Secrets®Bahía Real Resort Spa en Corralejo

Apple Leisure Group ® (ALG), grupo estadounidense líder en gestión de marcas hoteleras, y viajes de ocio, junto con Hotel Investment Partners (HIP), el principal propietario de hoteles en el sur de Europa, anuncian la reapertura del nuevo Secrets® Bahía Real Resorts & Spa tras una inversión de más de 10 millones de euros. Ubicado en la isla de Fuerteventura, rodeado por el Parque Natural de las Dunas de Corralejo y con vistas a la Isla de Lobos y Lanzarote, el renovado Bahía Real es un hotel cinco estrellas gran lujo que será operado por la marca solo para adultos de AMR™ Collection: Secrets ®Resorts & Spa.

La singularidad del hotel y su entorno exigían un plan de reposicionamiento respetuoso con la identidad del activo y, al mismo tiempo, capaz de configurar una oferta diferencial y exclusiva acorde con su categoría. La inversión realizada por HIP, la primera que se efectúa desde que el hotel fuera inaugurado en 2004, ha perseguido la renovación de las habitaciones y de las zonas comunes, respetando la estructura original. La reforma se ha hecho con materiales típicos de la zona y con una estética inspirada en el Parque Natural.

El resort cuenta con 245 amplias habitaciones de más de 40 metros cuadrados y vistas al mar, que han sido diseñadas por el reconocido interiorista Tomas Alía y en las que se ofrecerá el concepto UnlimitedLuxury® de AMR™ Collection donde todo está incluido con bebidas premium nacionales e internacionales, zumos de frutas naturales y refrescos ilimitados, cóctel de bienvenida y toalla refrescante, reabastecimiento diario del minibar con refrescos, agua embotellada y cerveza, servicio de camarero en piscina, servicio de habitaciones y consejería 24 horas y actividades durante el día y entretenimiento nocturno en vivo, entre otros servicios. Además, el Secrets® Bahía Real reserva para los huéspedes de Preferred Club las 40 mejores suites del complejo con servicios personalizados, acceso a zonas privadas como el lounge con bebidas y snacks, prioridad en el check-in y amenities de categoría superior.

La renovación de las áreas de ocio ha seguido la misma línea argumental: conseguir espacios integrados con el entorno donde disfrutar de experiencias exclusivas. Así, una de las características identificativas del nuevo Bahía Real es su Spa by Natura Bissé, más de 2.500 metros cuadrados y una gran variedad de tratamientos, terapias y circuitos en su zona de aguas, su Club Fitness, con una amplia gama de equipamiento de última tecnología para entrenamiento cardiovascular y de musculatura, y su variado programa de actividades deportivas como windsurf, vela, submarinismo, tours en jeep, excursiones a caballo, etc.

Otra de las señas de identidad del nuevo resort es su variada oferta gastronómica con las últimas tendencias culturales del mundo que ofrece en sus cuatro bares y siete restaurantes, que abarcan desde la cocina local y tradicional hasta la de vanguardia con referencias internacionales. Mesa de Teppanyaki en Himitsú, explosión de sabores asiáticos en Gohan, cocina local y majorera en Chozo o mediterránea gourmet en Olio son algunas de las opciones gastronómicas.

HIP continúa avanzando en su plan de reposicionamiento de los activos hoteleros del archipiélago canario, uno de sus destinos estratégicos. El proceso de transformación de este hotel icónico, uno de los máximos representantes del lujo en el archipiélago, único por su ubicación en un enclave privilegiado, se ha abordado con el foco puesto en la generación de valor tanto para el establecimiento como para el destino.

El Secrets® Bahía Real Resort & Spa es el primero que abre bajo esta marca en Fuerteventura y el tercero en Europa, junto al Secrets® Mallorca Villamil y el Secrets Lanzarote Resort & Spa. El hotel que comezó a operarse por una filial de ALG en 2020, cerró sus puertas temporalmente para su renovación, y reabrió el pasado 1 de diciembre bajo la marca Secrets, bajo todas las medidas de seguridad sanitaria vigentes en la isla y tras la implementación de su programa de calidad, seguridad e higiene 'CleanComplete Verification'.

Javier Águila, presidente de Apple Leisure Group para Europa y de Estrategia Global del grupo, ha declarado que «la apertura del Secrets® Bahía Real es un éxito más de la relación de ALG con HIP, con quienes tenemos un total de 18 acuerdos de gestión. Además, reforzamos nuestro posicionamiento en Fuerteventura, donde tenemos tres hoteles y nuestra apuesta por atraer un turismo de calidad a la isla».

Por su parte, Javier Coll, presidente de Desarrollo Global de Apple Leisure Group, ha indicado que «el archipiélago canario es un área clave para ALG y un mercado turístico fundamental en Europa y la reapertura de este activo tan emblemático es un paso más en la consolidación de nuestro concepto de todo incluido de lujo en el continente».

Los términos «ALG» y «grupo» son empleados en este comunicado para referirse a Apple Leisure Group, o una o más de las compañías afiliadas del grupo, que de forma conjunta ofrecen: servicios de ventas, marketing y gestión de marcas a resorts y hoteles; un programa de lealtad para hoteles & resorts; servicios de gestión en destinos y viajes de placer; así como soluciones tecnológicas para agentes de viajes y proveedores.

Sobre HIP

HIP fue fundada en 2015 por Alejandro Hernández-Puértolas y Banco Sabadell y posteriormente adquirida por The Blackstone Group en 2017. Mediante compras posteriores, el porfolio ha crecido hasta los 65 hoteles que suman 19.345 llaves distribuidas entre España, Grecia y Portugal. Ahora, tras su entrada en Italia suma 71 hoteles y 21.241 habitaciones. Actualmente, HIP cuenta con un equipo de alrededor de 100 profesionales especializados en prospección, ejecución, renovación y reposicionamiento de hoteles bien ubicados, pero con poca capitalización. El equipo trabaja en colaboración con varios operadores hoteleros como Ritz-Carlton, Barceló, AMR Resorts by Hyatt, Hilton, Ledra y Marriott con el objetivo de mejorar la gestión del hotel y la experiencia los viajeros durante su estancia. HIP invertirá más de 600 millones de euros en su actual cartera de complejos turísticos.

Acerca de Apple Leisure Group®

Apple Leisure Group® (ALG), parte de Hyatt (Hyatt.com) es un grupo norteamericano líder en gestión de marcas hoteleras y viajes de placer con un modelo de negocios único que da servicio a viajeros y destinos en todo el mundo. ALG se enfoca en ofrecer valor excepcional a clientes y sólido rendimiento a propietarios y socios al aprovechar estratégicamente nuestra cartera de marcas para maximizar la rentabilidad de AMResorts LP, o una o más de sus compañías filiales, que juntas ofrecen servicios de ventas, marketing y gestión de marcas hoteleras, bajo la masterbrand AMR ™ Collection , poseedora de una cartera de reconocidas marcas de lujo de Cinco y Cuatro estrellas, que incluyen Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts y Sunscape® Resorts & Spas (esé atento a los detalles de cómo y cuando las propiedades de AMR™ Collection participarán en World of Hyatt, el programa de lealtad de Hyatt); ; ALGVacations®, uno de los mayores vendedores de paquetes vacacionales y vuelos chárter en los EE. UU. para viajar a México y el Caribe, a través de sus reconocidas marcas: Apple Vacations®, Funjet Vacations®, Travel Impressions®, CheapCaribbean.com®, BeachBound®, Blue Sky Tours®, Southwest Vacations® y United Vacations®; el exclusivo programa de membresías, Unlimited Vacation Club®; los mejores servicios en destinos son proporcionados por Amstar DMC; y el proveedor de innovadoras soluciones tecnológicas Trisept Solutions®, que conecta a más de 88.000 agentes de viajes con los principales proveedores de viajes. Para saber más sobre nuestra ventaja competitiva, visite www.algdesarrollo.com

Acerca de AMR™ Collection

Como parte de la cartera de marcas de Hyatt ( hyatt.com), AMR™ Collection es una de las mayores colecciones de resorts todo incluido de lujo en América, España y Grecia e incluye seis marcas de resorts y hoteles diseñadas para celebrar cada momento de cada estilo y etapa de la vida, incluye a Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts, y Sunscape® Resorts & Spas. Manténgase atento a los detalles sobre cómo y cuándo los hoteles de AMR™ Collection participarán en el programa de lealtad World of Hyatt de Hyatt. Las marcas de AMR™ Collection elevan continuamente el concepto todo incluido a un nuevo nivel de lujo con sus exclusivos programas Endless Privileges®, Unlimited-Luxury® y UnlimitedFun®. Ubicadas en México, Jamaica, Curazao, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, San Martín, Santa Lucía, España y Grecia, los cerca de 100 hoteles de la reconocida AMR™ Collection ofrecen a sus huéspedes habitaciones de primera calidad, ubicaciones excepcionales y amenidades de primer nivel. Conozca las marcas de AMR™ Collection aquí: Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts y Sunscape® Resorts & Spas. Encontrará imágenes, logotipos y material informativo sobre las marcas y propiedades de AMR™ Collection en amresorts.com/mediasite.

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa hotelera líder a nivel mundial guiada por su objetivo de cuidar a las personas para que disfruten al máximo. Al 30 de septiembre de 2021, la cartera de la Compañía incluía más de 1,000 hoteles y propiedades todo incluido en 69 países de seis continentes; con la adqusición de Apple Leisure Group agregó 96 propiedades en 10 países al 30 de noviembre de 2021. La oferta de Hyatt incluye: Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt ™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva ™, Hyatt Zilara ™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House® , Hyatt Place®, UrCove y Hyatt Residence Club®, así como las marcas bajo AMR™ Collection, incluyendo Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts, y Sunscape® Resorts & Spas. Las subsidiarias de Hyatt operan el programa de lealtad World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, Amstar DMC que ofrece servicios en destino y Trisept Solutions®, servicios tecnológicos para la industria de la hospitalidad que brinda distintos beneficios y experiencias exclusivas a sus valiosos miembros. Para obtener más información, visite www.hyatt.com.

