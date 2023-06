Altihay celebra el Orgullo con caravana y acto institucional

Llega el Orgullo más importante de los últimos años, organizado a las puertas de unas elecciones generales, de la mano de Altihay Fuerteventura Colectivo LGTBI+ y simpatizantes de Canarias, que servirá para movilizar, reivindicar y visibilizar al colectivo y defender la lucha por la igualdad de derechos hasta ahora conseguidos.

Entre las actividades programadas para este especial Orgullo, destacan la caravana Arcoíris del domingo, 25 de junio, una manifestación sobre ruedas que recorrerá la isla de sur a norte (de Morro Jable parte a las 10.00 horas y llega a Corralejo a las 18.40 horas); la manifestación y el acto institucional del miércoles, 28 de junio, en la calle Primero de Mayo de Puerto del Rosario; y el encendido de luces Arcoíris en el Cabildo ese mismo miércoles a las 20.30 horas. También destaca la cena del Orgullo del mismo 8 de julio.

Para Desirée Chacón, presidenta de Altihay Fuerteventura, «este Orgullo es uno de los más importantes para la comunidad LGTBIQ+ de los últimos años, un Orgullo que celebraremos a las puertas de unas elecciones generales en las que la comunidad LGTBIQ+ se juega mucho. En las que no solo la ultraderecha sino la derecha ya ha anunciado que si gobierna, modificará o anulará las leyes que tanto nos ha costado conseguir. Muchos jóvenes han nacido con la igualdad, no recuerdan como se vivía en un país en blanco y negro, tendiendo a pensar que no puede volver a ocurrir. Lamentablemente, como está ocurriendo ya en algunos países ese pasado puede volver, por eso este Orgullo animamos a movilizarse y a votar».