Acosta y de León reclaman las competencias en Costas para Canarias

La concesión en dominio público marítimo-terrestre del hotel Oliva Beach, en Corralejo, «se va a resolver en Canarias» zanja Blas Acosta, secretario insular del PSOE, sobre la suspensión cautelar del permiso de reforma dictada por el TSJC y que el Gobierno autónomo concedió a la Riu en mayo de 2023. El también vicepresidente del Cabildo echa mano del Tribunal Constitucional para que resuelva el conflicto competencias en materia de Costas entre la Comunidad autónoma y el Ministerio para la Transición Ecológica.

El futuro del hotel Oliva Beach es «una cuestión política de primer orden en donde se están poniendo en cuestión y definiendo los límites de las competencias autonómicas de Canarias en un asunto fundamental como es la gestión del territorio litoral en nuestras islas, y no vamos a aceptar tutelas», aclaran los socialistas majoreros.

Ampliar Blas Acosta, secretario insular del PSOE y vicepresidente del Cabildo majorero. Javier Melián / Acfi Press

Acosta no deja de dar importancia al litigio judicial, pero añade que «hay muchos más factores que tener en cuenta que no se contemplan en los tribunales, y me refiero al histórico compromiso de la cadena Riu con Fuerteventura desde los años 70 y al importante número de trabajadores que están siendo perjudicados».

El secretario insular del PSOE también apunta a las consecuencias económicas «derivadas de esta incertidumbre que dura ya demasiado tiempo» y al daño «para la empresa y para la imagen de nuestro destino turístico. Esto también hay que tenerlo en cuenta».

Ampliar Jessica de León, consejera regional de Turismo y Empleo. Javier Melián / Acfi Press

Por su parte, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León (PP), lamentó la decisión del TSJC de paralizar el permiso de modernización del hotel.

De León también avisó, en un mensaje publicado en redes sociales, que reclamarán las que consideran son competencias de la comunidad autónoma. «Lamento la decisión del TSJC de autorizar las cautelares para la reforma del Oliva Beach: lo respeto, pero son nuestras competencias y las reclamaremos» aseguró la consejera regional en X (antes Twitter).

De León también criticó la postura del PSOE en esta cuestión, denunciando que hayan «celebrado la salvación del hotel» durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo, pero que «el mismo día, los mismos, la echaban por tierra». Y en ese mismo mensaje ha tachado esta actitud de «indigna».

En un nuevo revés contra los 400 trabajadores y la propiedad del hotel, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC suspendió cautelarmente la orden del Gobierno de Canarias que dio luz verde a las obras de modernización, un día antes de que el Ejecutivo premiara al establecimiento por su labor por la excelencia turística. De esta manera, el TSJC accede a la petición de la abogacía del Estado, en representación del Ministerio para la Transición Ecológica, que en julio inició la caducidad de la concesión.