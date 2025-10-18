Abstenerse en caso de miedo a los elefantes

La quinta edición del campamento del Oasis Wildlife Fuerteventura y la Escuela de Veterinaria de MasterD-Davante se internacionaliza con alumnado de Portugal, Italia y España. Del 20 al 26 de octubre, el centro majorero será sede de una iniciativa única en Europa para la preparación de futuros cuidadores de fauna

Una de las alumnas de otras ediciones del campamento cepilla y lava las patas a un elefante.

CANARIAS7 Puerto del Rosario Sábado, 18 de octubre 2025, 23:32 Comenta Compartir

Oasis Wildlife Fuerteventura acogerá, del 20 al 26 de octubre, en La Lajita, en el municipio de Pájara, la 1ª edición del Internacional del Animal Keeper Camp, programa único en Europa que reunirá en la isla a estudiantes de España, Italia y Portugal para una experiencia formativa centrada en el cuidado y manejo de animales exóticos y de granja.

La iniciativa, organizada junto a la Escuela de Veterinaria de MasterD-Davante, ofrecerá una semana de aprendizaje práctico en un entorno natural de referencia. La convocatoria ha completado el aforo en los tres países y ha ampliado plazas en Italia ante la alta demanda.

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del centro majorero, que alberga más de 3.000 animales de 250 especies y uno de los jardines botánicos más extensos de Europa, con más de 1.500 especies vegetales. Entre sus espacios destaca Dromemilk Camel Bio Farm, la mayor granja camellar de Europa y un proyecto pionero en investigación y producción de leche de camella en la Unión Europea, que refuerza la labor de conservación del camello canario.

Hora de la comida para los monos, loros y jirafas en otras ediciones del campamento en La Lajita. Oasis Wildlife Fuerteventura

El alumnado se alojará en el albergue del propio centro, dentro de la reserva botánica, donde vivirá una experiencia inmersiva en contacto directo con la flora y la fauna, en un entorno comprometido con la sostenibilidad y el bienestar animal.

Del 21 al 24 de octubre, los participantes seguirán un programa intensivo con cuatro sesiones diarias impartidas por el equipo técnico de Oasis Wildlife Fuerteventura. La formación abordará áreas clave como clínica veterinaria, seguridad, diseño de instalaciones, etología, alimentación y enriquecimiento ambiental.

El alumnado trabajará con especies como elefantes, jirafas, gacelas de Cuvier, primates, reptiles, aves rapaces y camélidos, aplicando técnicas de manejo, socialización y revisión veterinaria. Todas las actividades se adaptarán al estado de los animales, priorizando su bienestar.

Ampliar El cuidado de las aves también entra en la semana de formación en el centro situado en el municipio de Pájara. Oasis Wildlife Fuerteventura

El campamento contará con un equipo docente de alto nivel. Por parte de Oasis Wildlife Fuerteventura participan Azahara López (veterinaria), Bruno Miguel Alves (supervisor de rapaces), María do Carmo Loudeiro (reptiles y psitácidas), Paloma Badía (camellos), Abdenabi Marzoug (grandes mamíferos) o Rut Peña (leones marinos), entre otros.

Blanca Lahoz, directora de la Escuela de Veterinaria de Davante en España, resalta la importancia de realizar este campamento en su primera edición internacional: «Con este será la quinta edición de nuestro campamento en el Oasis Wildlife, pero el primero internacional».

Guacimara Cabrera, CEO de Oasis Wildlife Fuerteventura, destaca: «Oasis Wildlife es el único zoológico del mundo que ofrece un campamento profesional de estas características, con alojamiento interno y formación práctica en un entorno real de conservación. Y lo hacemos desde Fuerteventura, convirtiendo a la isla en un punto de encuentro internacional para auxiliares y cuidadores de animales exóticos«.

Temas

Animales