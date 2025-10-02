Las 2.504 camas de Rosa del Lago se reactivaron con el Pacto de las Flores

CC Fuerteventura parte de que «quienes hoy critican, tuvieron la oportunidad entre 2019 y 2023 de haber revocado la licencia». Los nacionalistas consideran el plan parcial como «caducado y alejado del modelo turístico que necesita Puerto del Rosario»

La carretera delimita el ámbito del plan parcial de Rosa del Lago, al norte de Puerto Lajas, en el municipio de Puerto del Rosario.

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 2 de octubre 2025

La reactivación de las 2.504 camas del plan parcial de Rosa del Lago, al norte de Puerto Lajas, data de la legislatura 2019-2023, cuando gobernaba el Pacto de las Flores en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Cabildo de Fuerteventura y Gobierno canario.

Lo recuerda Coalición Canaria (CC) para aclarar a los responsables de este proyecto «heredado y caducado» que esta semana denunció Drago Canarias Fuerteventura, partido que las calificó de «nuevo pelotazo urbanístico».

Los nacionalistas recuerdan que este proyecto cuenta con una licencia otorgada en el año 2000, que fue reactivada durante la legislatura 2019-2023, cuando formaban parte de las instituciones el pacto de las flores. En ese momento, continúa CC, «se pudo haber aplicado el artículo 147 de la legislación urbanística para iniciar la caducidad de la licencia, ya que habían transcurrido los plazos sin ejecutarse el plan parcial. Sin embargo, no lo hicieron y permitieron la reactivación de un proyecto que hoy consideramos caducado y alejado del modelo turístico que necesita Puerto del Rosario».

CC añade que «lo que otros no hicieron, nosotros sí lo hacemos», y ponen de ejemplo la gestión que el actual grupo de gobierno municipal está llevando a cabo en Playa Blanca. Aquí, ha iniciado y culminado el expediente de caducidad de licencia de las viviendas ocupadas del Sareb, con resolución de demolición notificada y la imposición de tres multas coercitivas de 3.000 euros mensuales.

Los nacionalistas terminan con que «eso demuestra que sí se puede actuar cuando existe voluntad política, cosa que no hicieron quienes hoy critican y que tuvieron la oportunidad entre 2019 y 2023 de haber revocado la licencia de Rosa del Lago».