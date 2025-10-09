Las 2.504 camas se construirán sobre un yacimiento de 11.000 años y un posible BIC

Drago denuncia que el plan parcial Rosa del Lago se levantará sobre dos zonas de protección patrimonial, incluidas en el Catálogo Municipal de Puerto del Rosario. El partido apunta a la inacción del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento capitalino ante el proyecto turístico y residencial de un hotel, viviendas, campo de golf y dos centros comerciales

Aceysele Chacón, portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura, en el acceso al plan parcial Rosa del Lago, al norte de Puerto Lajas, en el municipio de Puerto del Rosario.

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 9 de octubre 2025, 12:55 Comenta Compartir

Las 2.504 camas del plan parcial Rosa del Lago, en Puerto Lajas, al norte de Puerto del Rosario, se levantarán sobre dos zonas de protección patrimonial: un bien de interés etnográfico y un yacimiento paleontológico de hace más de 11.000 años. Aceysele Chacón, portavoz de Drago Canarias Fuerteventura, lo deja claro: «la construcción de Rosa del Lago no sólo favorecerá un modelo económico, el de turismo de masas, que se ha demostrado obsoleto, sino que además destruirá parte del patrimonio natural y cultural de Fuerteventura».

El bien de interés etnográfico afectado por las nuevas camas se ubica en el conjunto etnográfico de Punta de La Tiñosa y está propuesto como Bien de Interés Cultural (BIC) por el Catálogo de Protección del Patrimonio de Puerto del Rosario.

Riesgo para la conservación del bien de interés etnográfico de Punta de la Tiñosa

Desde Drago Canarias Fuerteventura, se apunta que de estas zonas de protección afectadas por la construcción del hotel, las viviendas y los dos centros comerciales del proyecto Rosa del Lago, «la afección más significativa» se producirá sobre este conjunto etnográfico de Punta de La Tiñosa, que aparece recogido en el Catálogo como de protección integral y de alto valor etnográfico.

Son dos grandes charcos naturales cerrados con estructuras de mampostería y usados para la captura de peces en bajamar mediante la técnica del envarbascado, que consiste en la utilización de la savia de tabaibas para narcotizar a los peces y favorecer su captura con varas de madera, detalla Drago Canarias Fuerteventura.

Además de los charcos habilitados para la pesca, existen concheros, muros, aterrazamientos y estructuras de piedra, «elementos que son clave para entender el contexto histórico y cultural de la zona y de Fuerteventura».

Este conjunto se ha preservado hasta la actualidad «gracias al uso continuado por los habitantes de la zona y posee un gran valor patrimonial por ser testigo de las antiguas técnicas de pesca y de la relación del ser humano con el medio marino». De hecho, el propio Catálogo establece que «el complejo turístico Rosa del Lago supone un riesgo para su conservación» y propone que se «estudie este conjunto para su posible declaración como BIC».

El yacimiento del Holoceno

En los 300 metros del litoral que ocupa la urbanización de plan parcial, se ubica el depósito de fósiles de la época del Holoceno, de hace más de 11.000 años. La segunda de las dos zonas de protección afectadas es un yacimiento paleontológico de 13,23 kilómetros situado no muy lejos de la Punta de La Tiñosa. El Catálogo patrimonial municipal lo reconoce como de protección integral y apunta a que la urbanización supone «una amenaza de grado medio».

El mismo documento de protección municipal establece que, en el momento del inventariado, el estado de conservación de este yacimiento era bueno.

También apunta hasta tres usos compatibles con el depósito de fósiles de hace más de 11.000 años: actuaciones de conservación como la limpieza o el mantenimiento; actividades didáctico-ambientales que no conlleven instalaciones permanentes; y actividades como el senderismo, el marisqueo y la pesca desde la costa. «Pero de ninguna manera se contempla la construcción de infraestructuras o edificaciones», puntualiza el partido.