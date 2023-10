«España castiga a las regiones cumplidoras como Canarias y vamos a tratar de cambiarlo»

–El presidente del Gobierno de Canarias ha calificado estos presupuestos de prudentes y al mismo tiempo, expansivos. ¿No es un contrasentido que se pueden dar las dos cosas a la vez?

-Son prudentes porque nosotros, ante la ausencia de información del Gobierno de España, al estar en funciones y no poder elaborar sus propios presupuestos, hemos tenido que buscarnos la vida para poder confeccionar los nuestros. Por ejemplo, no sabemos cuáles van a ser las entregas a cuenta del 2024 ni la liquidación del año 2022 y estas magnitudes suponen el 75% de nuestros presupuestos. Lo hemos tenido que calcular nosotros y lo hemos hecho con un criterio de prudencia, viendo la serie histórica. De esta forma, esperamos que cuando se conozca la cifra sea mayor de lo previsto. En este sentido es prudente. En cuanto a lo de expansivo, me imagino que se refiere a que incrementa. También hemos sido prudentes porque hemos tenido que calcular las posibilidades de las reglas fiscales. Hay que recordar que en los años 20, 21, 22 y 23 no las hubo y que regresan a partir de enero de 2024. Aunque se ignora cómo se aplicarán sabemos por la actualización que mandó el Gobierno de España a Bruselas sobre el plan presupuestario que el déficit permitido a las comunidades autónomas será de un -0,1% y del 3% para el Estado. Con esto hemos dado prioridad al gasto social.

–¿En qué medida se da prioridad al gasto social?

–Hemos elaborado un presupuesto que se basa en gastos reales. Los gastos que se asigna a cada centro directivo (sea consejería y organismo público) no son créditos presupuestarios incrementaristas, no. Cada centro directivo tiene asignado en estos presupuestos el importe del gasto real del ejercicio anterior más un pequeño importe que nos permiten las reglas fiscales.

–Aunque no tengan las cifras exactas y trabajan sobre estimaciones ¿qué cantidad de dinero calculan que llegará del Estado a Canarias?

–Calculamos unos 7.000 millones de euros de financiación del Estado, con un incremento del 8,2%. El total del límite de gasto de estos presupuestos son 11.301 millones, de los que el 40% va para sanidad, con casi 4.000 millones para el Servicio Canario de Salud y Educación serán 2.000 millones.

Gasto real «Los presupuestos están hechos con gasto real para evitar sorpresas y que se dispare después»

–¿Son estos presupuestos buenos para los canarios en el sentido de que les ayuden a paliar la alta inflación y la pérdida de poder adquisitivo?

- Sí. Son unos buenos presupuestos, en donde se prioriza el gasto social y eso es bueno para los ciudadanos. Añadiría algo más. El simple hecho de hacer presupuestos con este nivel de incertidumbre ya es bueno para los ciudadanos. La otra alternativa es prorrogar los anteriores y sabemos las rigideces que supone esto porque una cosa son las necesidades de 2023 y otra diferente son las de 2024. Quiero poner en valor haber hecho unos presupuestos que tratan de paliar la incertidumbre de estos momentos. Otorga certidumbre a la vida económica y social que hay en Canarias y quiero destacar la prioridad de gasto social.

–Ha comentado que es mejor unos presupuestos nuevos que prorrogar los anterior. Sin embargo el PSOE sostiene que los cambios en estos nuevos presupuestos son pocos con respecto a los que elaboraron ellos el ejercicio anterior. ¿En dónde están los principales cambios?

–Está claro. No son los mismos presupuestos. En 2023 había unas necesidades y en 2024 habrá otras. Por ejemplo, nosotros hemos incrementado los gastos financieros un 97% en una comunidad autónoma poco endeudada por la subida de los tipos de interés. Eso no se necesitaba en 2023. De todas formas, el principal cambio de estos presupuestos sobre los anteriores es la forma de presupuestar. Hemos hecho unos presupuestos a gastos reales. Antes se establecían unos créditos a cada centro directivo pero a veces, como ocurrió en Sanidad, el gasto era muy superior al crédito previsto. Estos cambios tienen unos costes en términos de burocracia y personal elevados. Nosotros hemos cogido otra técnica presupuestaria después de detectar cuando llegamos al Gobierno que las partidas asignadas a sanidad, por ejemplo, eran insuficientes para satisfacer el gasto real. Entonces, decidimos que había que calcular el gasto de las consejerías a 31 de diciembre de 2023 y esto quiero recalcarlo. Hemos preguntado a cada centro directivo por el nivel de gasto definitivo a cierre de ejercicio y teniendo en cuenta lo que se está tramitando ahora mismo. Con estos gastos a 31 de diciembre y un poquito más hemos elaborado el presupuesto para que no tengamos sorpresas de que los créditos en sanidad o otro centro directivo se disparen después.

– ¿Es aquí es donde aparecieron los 500 millones del agujero de Sanidad del anterior ejercicio?

–Exacto. Son créditos presupuestarios inferiores al gasto real por ese importe.

–¿Es ese cálculo del gasto real lo que les ha llevado a frenar la rebaja del IGIC del 7% al 5%?

– Eso es. Computados los gastos de la comunidad autónoma y los ingresos se pueden adoptar decisiones dentro del escaso margen de maniobra que tenemos, ya que lo fundamental es respetar educación, sanidad y bienestar social y luego hay fondos afectos a una determinada finalidad, que no se pueden utilizar para lo que uno quiere. Nuestra decisión ha sido priorizar el gasto social y reconocer el gasto real de las consejerías, lo que implica que no hemos podido reducir el IGIC porque el incremento de las partidas en sanidad, educación y bienestar social se lo come. Dicho esto, tengo que decir que no hemos renunciado a bajar el IGIC. Lo hemos pospuesto. Nosotros queremos hacer esa rebaja para volver a la situación inicial. El tipo general era del 5% y en un momento determinado se subió al 7%. Nosotros queremos volver al 5%. Debido a la inflación la recaudación se ha disparado y no parece razonable que el incremento nominal del IGIC vaya a las arcas públicas y no se comparta con las familias. Nuestra idea es hacerlo cuando se pueda.

–¿Será ese momento cuando se sepa con precisión el dinero que llega del Estado a través de las entregas a cuenta y la liquidación del 2022?

–Habrá que verlo entonces y decidir si se rebaja en general del 7% al 5% o con carácter selectivo, en algunos productos, o incrementar partidas sociales o hacer políticas sectoriales que redundarán en una mejor economía y más ingresos para todos. Dependeremos de la cuantía pero yo creo que será un 'mix'.

Techo de gasto «No poder destinar el excedente de ingresos a más gasto nos mata. Vamos a pedir a Madrid un cumplimiento asimétrico»

–No rebajan el IGIC del 7% al 5% pero sí van a recaudar más al subir la tributación a los refrescos y productos vinculados al tabaco como los vapeadores. ¿Creen realmente que desincentivarán el consumo o hay detrás un afán recaudatorio?

–Entendemos que es una política más adecuada. Esta subida tienen un planteamiento de equilibrio. Se suben estos productos para proteger la salud y a cambio bajan otros. Para empezar hay que decir que las bebidas azucaradas tributan al tipo reducido del IGIC, al 3%, y lo que hacemos es ponerlo al tipo general, al 7%. No tiene sentido que una bebida que tienen externalidades negativas para nuestro servicio de salud y que esta desaconsejada por las organizaciones sanitarias tribute al tipo reducido. Esto no se justifica. El tipo reducido está para incentivar un consumo o para proteger a los alimentos de la cesta de la compra imprescindibles y aquí no se entiende. También va a subir el tabaco por la misma razón que con los refrescos. El consumo de tabaco no hay que incentivarlo. Hemos creado además tres nuevas categorías que son el producto de tabaco calentado, el tabaco de consumo sin combustión y los líquidos para cigarrillos electrónicos. Es preocupante el consumo entre los jóvenes. Además hay un cajón de sastre, que se llama los demás tabacos para fumar que estaban al 5% y los hemos pasado al 10% porque muchas cosas tenían infraimposición. También hemos subido el tipo a los cigarritos y cigarros, si bien que en el caso de los fabricados a Canarias tienen el tipo cero. Queremos que los jóvenes no tengan acceso a un tabaco barato. La gente seguirá fumando y bebiendo refrescos pero yo creo que contribuimos a un consumo más responsable con la subida del precio.

–En cualquier caso las reducciones a las que apunta en el IGIC no se van a dejar sentir directamente en el bolsillo del ciudadano.

– Una cosa es que se deje sentir que es una opinión subjetiva que respeto y otra que no tengan su coste. Hay una bajada de muchos productos sanitarios como pañales y la asimilación a todo el tema de las mascotas.

–La rebaja del IGIC en material sanitario la notará la propia Consejería y el Gobierno que pagará menos por el material, no el ciudadano.

–Eso ya es importante. Hay mucho material sanitario que tiene que pagar las familias que tienen, por ejemplo, personas dependiente. Yo creo que sí redundará en beneficio de las familias canarias.

–A la hora de diseñar los presupuestos, ¿aparte de la rebaja del IGIC hay algo más que le hubiera gustado hacer y no haya podido?

– Me hubiera gustado también invertir más en sectores productivos porque el presupuesto además de ser una previsión de ejercicio debe estar encadenado a una idea fundamental: Canarias necesita un cambio en su estructura productiva en el largo plazo. Y no se ha podido hacer.

–Ha apuntado al regreso de las reglas fiscales. ¿Cómo va a afectar esto a las cuentas canarias?

–La vuelta a las reglas fiscales y el techo de gasto nos fulmina. Canarias es una comunidad autónoma cumplidora y podremos ajustarnos a los términos de déficit y alcanzar el equilibrio estructural, con una deuda muy baja, pero la regla del gasto nos mata. ¿Y por qué? pues porque supone que por muchos ingresos que tengamos no lo podemos gastar. Esto a las regiones cumplidoras como Canarias es un inconveniente. De ahí que vamos a pedir un cumplimiento asimétrico de determinadas reglas. No tienen ningún sentido que nosotros, con un nivel de deuda que no llega al 12% (11,6%) cuando el tope está en el 13% y hay regiones que superan el 30%, tengamos que destinar el dinero de más ingresos a rebajar la deuda y a no a otras necesidades. Es muy duro. Esto nos limita y queremos solucionarlo.

–Así que ser cumplidor se castiga, ya que además de la reducida deuda Canarias apenas tiene déficit.

–Sí, estamos en 0,000 algo. Son apenas 2 millones de euros y claro, nosotros no queremos un premio pero tampoco que se nos castigue. La deuda es déficit acumulado. Tu gastas más de lo que ingresas y tienes que endeudarte para pagar. Esto se ha disparado en algunas regiones por la ausencia de reglas fiscales en los últimos cuatro años, en parte por el aval del Estado y las facilidades de crédito. Canarias no lo ha hecho, no ha abusado, pero ahora vuelven las reglas fiscales para todos, cumplidores e incumplidores, incluida la regla del gasto que es la que nos mata. ¿Por qué si tenemos más ingresos no podemos gastarlo si lo necesitamos? Las comunidades con una deuda muy alta que lo destinen a amortizarla pero en nuestro caso, que se nos deje destinarlo a otros fines. Queremos que el techo de gasto sea asimétrico para las distintas comunidades. Tenemos que luchar desde Canarias para solventar esta situación porque perjudica a los canarios.

Aiem «Tiene que ser objeto de un estudio profundo para proteger a la industria y al consumidor»

–En las negociaciones de la investidura llegó a plantearse la posibilidad de condonar deuda a algunas comunidades como Cataluña. ¿Qué le parece?

–Si se condona la deuda todavía peor. Eso es delicado. Aparte de lo que significa de injusticia. La solidaridad en España se marca por el sistema de financiación autonómica. Si eso se rompe se está rompiendo la solidaridad territorial. Y además se agrava porque si esta deuda está avalada por el Gobierno de España y se condona estamos pagándola todos los españoles. Es incongruente, injusto y castiga a las regiones cumplidoras como Canarias.

–En ese objetivo de aliviar el bolsillo de los canarios entra otra figura controvertida, el Aiem. ¿Tiene previsto retocarla al fin de lograr una protección de la industria local sin perjuicio para el ciudadano?

– Ahora estamos con los presupuestos. Para analizar el Aiem hace falta tiempo porque es mucho más complejo que bajar o subir un tipo. El Aiem está vivo y se actualiza constantemente. Con él se grava la entrada de mercancía para proteger a nuestra industria, siempre que se produzca aquí y hasta unos porcentajes pero hay una controversia. Por un lado está la necesidad de proteger a nuestra industria y por otro está la idea de que, a lo mejor los productos que están gravados no se producen en Canarias al nivel de satisfacción de las necesidades que sería suficiente para justificar la protección a la producción industrial. Esto requiere un estudio profundo que vamos a hacer. Hay Comisionado para el REF y uno de los retos es preparar un estudio en profundidad sobre cómo poder proteger a la industria y al consumidor.

–El comercio electrónico, otro de los asuntos que preocupa a los canarios y que le competen. ¿Llegarán algún día los canarios a poder comprar en las islas por internet como un ciudadano peninsular o las trabas son inevitables?

– Al estar fuera del territorio europeo armonizado tenemos una serie de circunstancias que complican ese comercio electrónico, por el Aiem a la entrada y el IGIC. Nosotros estamos dentro del territorio europeo aduanero pero tenemos unas barreras de entrada motivadas por el IGIC y el Aiem. Esto es motivo de reflexión. El primer análisis es simplificar estos trámites pero para comprar como un ciudadano peninsular tendríamos que estar dentro del territorio del IVA. Si los canarios deciden que se quieren integrar en el territorio armonizado europeo nos podemos integrar, el problema es que el IVA es mucho más alto que el IGIC.

–¿Se va a anular la exención del IGIC a las compras por internet de hasta 150 euros, como reclama el sector comercial de Canarias?

– Ahí también hay opiniones de todo tipo y yo tengo que analizarlo más. Es un tema preocupante y que genera controversia. Tendremos que adoptar una decisión racional escuchando a todas las partes y haciendo lo que consideremos más respetuoso para el interés general.

–El acuerdo del PSOE y Sumar recoge la exigencia del tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades del 15% y además sobre el resultado contable. ¿Nueva amenaza para la ZEC?

–España ya lo tiene al 15% pero ha excluido toda la tributación del REF de Canarias. Ahora, si se sigue ahondando alguien podría plantear que se tocara pero aún es prematuro. Hay que ver hasta dónde llegan estas normas para sacar conclusiones porque hay países que aún tienen un tipo impositivo inferior como Irlanda. ¿Vamos a quedar nosotros fuera de esa uniformidad? Aún no se sabe pero habrá que pelearlo porque todos queremos que no afecte.

–¿Mantendrán en IRPF para el próximo año todas las deducciones de esta Renta?

–Sí. Llegamos a plantearnos reformular la deducción por alza de precios porque la inflación crece a menor ritmo pero decidimos dejarla porque en el acumulado los precios han subido en Canarias un 19,6%.