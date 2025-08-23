Intensa lucha contra el fuego en El Hierro: el incendio está perimetrado Los medios especializados ya se encuentran actuando sobre la zona para evitar que la situación empeore

Dos conatos de incendio forestal se han declarado este sábado en la isla de El Hierro, uno de ellos en la zona de Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre, y el segundo en las laderas próximas al Mirador de Las Playas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Ambos se han declarado de forma simultánea en torno a las 14:15 horas de este sábado, según informa el Cabildo insular en sus perfiles sociales.

A las 17.00 horas se estableció el incendio como perimetrado, faltando todavía mucho trabajo por delante.

Los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales del Gobierno de Canarias (EIRIF) han informado en la tarde de este sábado de la activación de medios aéreos en El Hierro y La Palma para el incendio declarado en El Pinar. Uno está actuando y dos desplazándose en la zona.

Aparte de los medios del Eirif, el Gobierno de Canarias ha activado un helicóptero GES (MI71) con base en El Hierro.

Por parte del Estado se activaron dos helicópteros con despacho automático con base en Tenerife Sur (MZ) uno de los cuales para coordinación del operativo con el coordinador de medios aéreos y dos helicópteros de despacho no automático. El Air Tractor con base en La Gomera con retardante y el BRIF La Palma con dos medios aéreos y brigada terrestre.

Además, el Centro de Coordinación de la Operativa Insular de la isla ha procedido a evacuar, de forma preventiva, la zona de acampada Hoya del Morcillo. También se ha procedido al cierre de la carretera HI-4, desde el tramo comprendido entre la rotonda de San Andrés-El Pinar hasta esta última población.