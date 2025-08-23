Incendio en El Hierro, en directo: el fuego está perimetrado

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 23 de agosto 2025, 18:32 Actualizado Hace 6 minutos Actualización disponible Compartir

Dos conatos de incendio forestal se han declarado este sábado en la isla de El Hierro, uno de ellos en la zona de Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre, y el segundo en las laderas próximas al Mirador de Las Playas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Ambos se han declarado de forma simultánea en torno a las 14:15 horas de este sábado, según informa el Cabildo insular en sus perfiles sociales. A las 17.00 horas se estableció el incendio como perimetrado

18:26 El Gobierno de Canarias ha activado desde el primer momento un helicóptero GES con base en El Hierro; tres helicópteros de los equipos de intervención y refuerzo en incendios forestales (Eirif) con base en El Hierro y La Palma, y un coordinador de medios aéreos. 18:23 Los equipos de emergencias trabajan para sofocar las llamas Enlace copiado 18:22 El alcalde de El Pinar, Juan Miguel Padrón, se ha mostrado confiado en que no haya que realizar más evacuaciones y ha precisado que las ya hechas han sido de manera preventiva. 18:22 El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que está en contacto con las administraciones de El Hierro y del municipio de El Pinar. «Es fundamental seguir las indicaciones de los efectivos que están trabajando sobre el terreno y la información por los canales oficiales», ha subrayado el presidente canario. 18:20 Siga con nosotros la última hora del incendio en El Hierro