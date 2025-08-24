Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Humo del conato de incendio registrado ayer en El Hierro. Cober

Bajo control el conato de El Hierro tras sofocar puntos calientes en una noche tranquila

Desde primeras horas de la mañana de este domingo, ya están actuando dese el aire en estas labores de refresco de la superficie afectada

Efe

El Pinar (El Hierro)

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:35

El conato de incendio forestal que se produjo ayer sábado en la zona de Las Asomadas del municipio herreño de El Pinar está bajo control, tras una noche tranquila en la que algunos puntos calientes han sido sofocados inmediatamente, ha informado este domingo el Cabildo de El Hierro.

El consejero de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias del Cabildo de El Hierro, Jesús Pérez, ha indicado que los puntos calientes han sido inmediatamente sofocados por el dispositivo terrestre compuesto por cuadrillas propias de la corporación insular y del Equipo de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF).

Después de la retirada de los medios aéreos al llegar la noche, este dispositivo se ha volcado en el refresco de la zona susceptible de volver a reavivar llamas, sobre todo de los troncos aún con brasa, ha indicado Jesús Pérez en las redes sociales del Cabildo herreño.´

Según el consejero, ha sido una noche tranquila, con buenas condiciones de humedad y sin viento, que ha permitido atacar los rescoldos del incendio sin mayor problema.

Asimismo, y desde primeras horas de la mañana, ya están actuando dese el aire en estas labores de refresco de la superficie afectada y de todo su perímetro distintos medios aéreos, en concreto dos helicópteros del EIRIF con base en La Palma, el propio de EIRIF El Hierro y el helicóptero del GES con base permanente en esta isla.

Ver 9 fotos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  2. 2 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
  3. 3 El gigante chino del e-commerce JD.com entrará en Canarias a través de las 7 tiendas de Mediamarkt
  4. 4 Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra
  5. 5 Dos conatos de incendio, ya controlados, dejan 9,5 hectáreas afectadas en la isla de El Hierro
  6. 6 Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria
  7. 7 Nayra Bertol, la canaria que llegó al Registro de la Propiedad en tiempo récord
  8. 8 Plagas de verano en Las Palmas de Gran Canaria: «Llevo desde hace tres meses con cucarachas en casa»
  9. 9 Luz verde a las nuevas tarifas del taxi, que suben más en fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Muere Ángel Jove, presidente de Anjoca y fundador de Elba

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Bajo control el conato de El Hierro tras sofocar puntos calientes en una noche tranquila

Bajo control el conato de El Hierro tras sofocar puntos calientes en una noche tranquila