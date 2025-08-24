Bajo control el conato de El Hierro tras sofocar puntos calientes en una noche tranquila Desde primeras horas de la mañana de este domingo, ya están actuando dese el aire en estas labores de refresco de la superficie afectada

El conato de incendio forestal que se produjo ayer sábado en la zona de Las Asomadas del municipio herreño de El Pinar está bajo control, tras una noche tranquila en la que algunos puntos calientes han sido sofocados inmediatamente, ha informado este domingo el Cabildo de El Hierro.

El consejero de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias del Cabildo de El Hierro, Jesús Pérez, ha indicado que los puntos calientes han sido inmediatamente sofocados por el dispositivo terrestre compuesto por cuadrillas propias de la corporación insular y del Equipo de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF).

Después de la retirada de los medios aéreos al llegar la noche, este dispositivo se ha volcado en el refresco de la zona susceptible de volver a reavivar llamas, sobre todo de los troncos aún con brasa, ha indicado Jesús Pérez en las redes sociales del Cabildo herreño.´

Según el consejero, ha sido una noche tranquila, con buenas condiciones de humedad y sin viento, que ha permitido atacar los rescoldos del incendio sin mayor problema.

Asimismo, y desde primeras horas de la mañana, ya están actuando dese el aire en estas labores de refresco de la superficie afectada y de todo su perímetro distintos medios aéreos, en concreto dos helicópteros del EIRIF con base en La Palma, el propio de EIRIF El Hierro y el helicóptero del GES con base permanente en esta isla.