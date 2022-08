Fue Conrado Domínguez quien contactó con su amigo Osvaldo Lastras para el negocio

En su declaración en la sede de la Fiscalía, Samuel Machín no tuvo duda a la hora de sostener que su amigo Osvaldo Lastras le trasladó que Conrado Domínguez le había planteado la posibilidad de adjudicarle un contrato de cuatro millones de euros por una cargamento de mascarillas 3M 1860. «Osvaldo me comenta que Conrado Domínguez contactó con él. Ellos se conocían, según me dijo, porque de jóvenes jugaban los dos al balonmano. En ese momento Conrado no era director del SCS, sino lo que tenía entendido es que estaba ayudando al plan de emergencia y toda esta historia por el Covid», manifestó a Javier Ródenas.

En este mismo contexto, el propio Conrado Domínguez -investigado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias-, negó tal extremo cuando declaró ante el fiscal Anticorrupción y dijo que le «mandaron una oferta de un modelo a un precio y no negocié con ellos si más, menos, arriba o abajo», destacó a preguntas de Ródenas.

«Es Conrado el que contacta con Osvaldo, tengo entendido, y Osvaldo contactó conmigo», respondió Samuel Machín, que conoció a su amigo porque ambos trabajan en la empresa Herbalife. «Siempre habíamos intentado mover cosas grandes y nunca nos había salido una operación y para una que me sale mira lo que me pasa... pero el tema fue ese, me contactó él y me dijo 'Samu, tengo una oportunidad'», destacó en referencia a Lastras.

«Lo primero que tocamos fue para unas batas específicas del SCS y a raíz de eso, ya empezamos con el tema de las mascarillas porque Conrado se lo solicitó también. Entonces, como Rayco empezó a mover las batas, si mal no recuerdo, también encadenamos el tema de las mascarillas que también nos lo solicitaron. No obstante, todo esto está en conversaciones de teléfono y lo tienen a su disposición sin problema alguno», declaró al fiscal mientras le mostraba los documentos que guardaba en su móvil y que luego aportó de forma protocolizada ante un notario.

En esas primeras conversaciones entre Lastras y Machín, el primero ya le dio detalles del producto que tenían que suministrar al SCS y que, según declaró, se lo había adelantado el propio Conrado Domínguez: «concretamente, solicitaban un millón de mascarillas de la marca 3M N95 1860, por lo que entendí, que no soy experto, solo un intermediario entre comprador y vendedor». «Yo lo que sé es que Osvaldo contactó conmigo y me dijo 'oye, tengo a esta persona que esta con toda esta historia del Covid...'. Pues chico, la intención de Osvaldo y mía no era otra sino movernos y, si sale bien la operación, pues bien y aportamos algo a la Sanidad como estaba la situación en ese momento como intermediarios», señaló con detalle.

«Cuánto quieres, te doy algo»

Samuel Machín negó en esa declaración que tuvo lugar la mañana del 16 de junio en la Fiscalía que Lastras tuviera mayor participación en esta operación que, simplemente, presentarle a su amigo Conrado, aunque por ello pensaba pagarle una comisión: «En ese momento no», dijo sobre si habían pactado de forma anticipada alguna cantidad.

«Mi intención era, cuando yo cobrara, decirle 'mira maqui, lo tengo en la cuenta, cuánto quieres, te doy algo' y, como era autónomo, lo declaraba él. Lo único que hizo él fue ponerme en contacto con Conrado», declaró.