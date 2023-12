La deuda de las horas extras de la Policía Local en Santa Brígida deja al municipio sin servicio nocturno

Este fin de semana no había Policía Local en el turno de noche ni lo habrá hasta el próximo viernes. La deuda de 160.000 euros por ocho meses de horas extras a los agentes está provocando que las guardias nocturnas en el municipio grancanario no se puedan cubrir por falta de efectivos porque los agentes han decidido limitarse al horario laboral regular, hasta que se regularice su situación económica. El conflicto que mantiene con su pagador, el Ayuntamiento de Santa Brígida, está provocando cierta inseguridad en los barrios satauteños.

La madrugada del sábado hubo un vuelco sin heridos en un accidente de tráfico con vuelco en la GC 321, la carretera de Los Olivos justo en frente a la salida del polideportivo municipal y a dos minutos de la comisaría. En el lugar del siniestro se personaron los bomberos que «no pudieron actuar hasta que llegó la Guardia Civil, 40 minutos más tarde», señalan fuentes municipales.

Este viernes también «hubo dos servicios donde hacían falta la Policía Local y no se actuó», añadieron. Pasada la medianoche, los agentes fueron requeridos en el centro de migrantes La Fortaleza en el Monte Lentiscal por un «menor agresivo por ingesta de pastillas» para lo que era necesaria la presencia de ambulancia y Policía. «Sin embargo, no se activó el servicio de emergencias porque no tenía apoyo policial», concretan. Más tarde, sobre las 2.40 horas se necesitó nuevamente presencia policial en el Raso, barrio de la Atalaya, por un «intento de autólisis de un joven que se mostraba agresivo tras consumir de crack y dos días antes se le detuvo por robo en un supermercado del Monte Lentiscal. La ambulancia en este caso acudió sin apoyo policial porque, tampoco, era posible la presencia de la Guardia Civil», aclaran las fuentes.

El edil de Seguridad, Adrián Camacho, se ha comprometido con los trabajadores a abonar el dinero que se les debe «antes del cierre del presupuesto del 2023, el próximo 16 de diciembre, ya que la documentación está sobre la mesa de Intervención y no debería haber ningún problema».