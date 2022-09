Déjà vu: de vuelta al 2020

Un déjà vu. Eso es lo que estamos viviendo este fin de semana en Canarias. Suena loco, pero parece que con el paso de Hermine por el archipiélago nos hayan retrocedido al 14 de marzo del 2020. Sí, al día en el que tuvimos que encerrarnos en nuestras casas en contra de nuestra voluntad para enfrentarnos a la amenaza invisible: la covid. Enfermedad que, después de más de dos años, sigue estando presente en nuestro día a día.

Hace unos días nos enteramos de que los efectos de Hermine finalmente se iban a notar, y bastante, en las islas. Ante esto, la principal recomendación del Gobierno de Canarias para sobrellevar la situación de la mejor manera fue, lógicamente, evitar salir a la calle.

El pánico se apoderó de nosotros incluso antes de que comenzara a llover. Se nos encendieron todas las alarmas y una sensación de haber vivido antes este mismo panorama nos invadió. Y ahí es cuando verdaderamente comenzamos a revivir el amargo agobio del encierro.

Nuestra cabeza no paraba de dar vueltas. «Si no puedo salir a la calle, ¿qué voy a hacer estos días?»

Nuestra cabeza no paraba de dar vueltas. «Si no puedo salir a la calle, ¿qué voy a hacer estos días?», «¿Y los planes que tenía en mente?¿Los voy a tener que cancelar?», «¡Justo el finde! Ya podía haber llovido entre semana». Y así, con todos esos pensamientos, estúpidos y alarmantes a partes iguales, por primera vez en mucho tiempo no tuvimos ganas de que llegara el fin de semana.

Pero este nuevo confinamiento tiene una banda sonora diferente. Ya no escuchamos el eco de los aplausos dedicados al personal sanitario que emanaba desde los balcones de las casas. Ahora el protagonista es el imparable sonido de la lluvia.

Un ruido que no se detiene y que se repite una y otra vez. Como cuando nos enganchamos a una canción y no podemos parar de escucharla. Hasta que después de un tiempo nos cansamos. Y está claro que de la lluvia nos cansamos rápido. Y de no poder salir de nuestras casas, todavía más rápido. El problema en este caso es que, aunque estemos cansados de la tormenta, no somos ni seremos nunca capaces de pararla.

Dejando a un lado el gran drama que nosotros y nosotras mismas nos encargamos de montar, la realidad es que pasar unos días en casa no es algo tan grave. De hecho, todos y todas lo hemos hecho alguna vez. Por elección y por gusto. Y no ha pasado nada.

Al final este fin de semana nos brindó la oportunidad de hacer un parón en nuestras ajetreadas vidas para pasar tiempo de calidad en familia o con nosotros y nosotras mismas. Algo que también es fundamental para nuestra salud mental y que siempre se nos olvida. Algunas personas la habrán aprovechado y otras no.

En definitiva, lo verdaderamente importante es que seamos conscientes y tengamos mucha precaución para poder salir pronto a la calle con total seguridad. Y así poder decirle adiós a Hermine. Y también al nuevo confinamiento.