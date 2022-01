Los cuatro hospitales de referencia canarios registran cerca de 1.000 profesionales de baja por covid

La avalancha de bajas laborales que está generando la variante ómicron de la covid está colocando en una situación complicada a la sanidad canaria tras las fiestas navideñas. Cerca de 1.000 profesionales sanitarios de los cuatro hospitales de las islas capitalinas se encuentran de baja por covid. En Gran Canaria, el C omplejo Hospitalario Materno-Infantil Insular contabiliza 264 bajas por contagios y el Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín registra otros 230. En la isla de Tenerife, las cifras se asemejan sumando el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 222 trabajadores que permanecen en sus casas y el Hospital Universitario de Canarias (HUC) otros 227. Estos son los datos que reportan los informes internos de los citados centros sanitarios.

Por otra parte, los trabajadores de los hospitales canarios se muestran «indignados» por el protocolo activado ante los contagios covid que consideran una «temeridad»: «A los trabajadores vacunados contagiados no se les hace cuarentena, sin embargo a los no vacunados, sí». Critican que se exiga el pasaporte covid a los familiares que van a visitar a un paciente pero que al «personal que trabaja en un hospital sin vacunar no se le exija nada tratando con pacientes sin control ninguno. Son auténticas bombas de relojería».