Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadora del Servicio de Urgencia Canario. C7

Convocan huelga indefinida en los servicios de atención a las emergencias en Canarias

Los trabajadores del 112 Canarias, Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el resto de servicios de Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad (GSC), están convocados a una huelga indefinida a partir del 25 de agosto

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:31

Los trabajadores del 112 Canarias, Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el resto de servicios de emergencias englobados en la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad (GSC), están convocados a una huelga indefinida a partir del 25 de agosto.

Las razones que esgrimen los sindicatos para justificar esta medida son la intención de dividir servicios esenciales, la falta de inversión y el deterioro de la gestión y del trato al personal, detallan en un comunicado.

Los comités denuncian la «posible ruptura» de un modelo integrado de los servicios de emergencias que «la ciudadanía y el Parlamento de Canarias han valorado de forma insuperable durante más de tres décadas, y que hoy se pone en riesgo por decisiones adoptadas de espaldas a los equipos y a la sociedad«.

Aluden también a motivos laborales como cambios de cuadrantes, turnos sin cubrir, falta de publicación de horarios, contrataciones al margen de las listas de reserva y vulneración de derechos reconocidos tras conflicto colectivo y aprobados por varias consejerías y por el Consejo de Gobierno.

CSIF y CCOO advierten de que la separación orgánica y operativa de unidades clave como el SUC «comprometería la visión global, la priorización y la asignación inmediata de recursos» en el seno del CECOES 112, un centro donde «cada segundo es crítico«, lo que aumentaría el riesgo de errores y de descoordinación en incidentes simultáneos.

Los comités subrayan que «la correcta coordinación exige un servicio integrado» y alertan de que la división generaría «fricciones internas y un peor servicio al ciudadano».

Las organizaciones convocantes de la huelga reclaman al ejecutivo autonómico y a las consejerías implicadas paralizar cualquier operación de separación de servicios y mantener el modelo integrado de coordinación.

Así como «cumplir de inmediato» los derechos laborales acordados y firmados por todas las partes; aportar la inversión prometida y dotar de medios humanos y técnicos a Administración, Facturación, Recursos Humanos, División Económica, Unidad Técnica, CECOES y SUC; y renovar los equipos directivos «responsables del deterioro de la gestión».

Los comités preguntan asimismo por la paralización del encargo de Planificación y Calidad efectuado por la Dirección General de Emergencias, y piden explicaciones sobre las razones y el impacto que esa decisión tendría en la profesionalización del servicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La detenida por supuestamente acabar con la vida de Miguel en Ojos de Garza era una okupa y ya había estado en la cárcel
  2. 2 Pillan a un menor de edad conduciendo en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  4. 4 Conducción de riesgo en La Feria: hacían zigzag con la moto y esquivaron a varios peatones antes de caer
  5. 5 Canarias se prepara para el espectacular eclipse de 2026: «Será un momento único»
  6. 6 Calor «inhumano» en el Insular y el HUC, con picos de 40 grados en oncología
  7. 7 Detenida una mujer por supuestamente provocar un incendio y acabar con la vida de un hombre en Telde
  8. 8 El rescate del búnker ocupado del Confital permitirá recuperar las salinas
  9. 9 La Policía Nacional detiene a una joven, a la que se le relacionan al menos, 12 delitos de estafa
  10. 10 Muere José Mateo Díaz, jurista de reconocido prestigio y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Convocan huelga indefinida en los servicios de atención a las emergencias en Canarias

Convocan huelga indefinida en los servicios de atención a las emergencias en Canarias