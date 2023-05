«CC es la alternativa a este Gobierno del pacto de fracaso»

-Cuatro años en la oposición y vuelve a la pugna por la Presidencia

-Han sido cuatro años duros para Canarias. En el mundo ha pasado de todo y nosotros además tuvimos el volcán. Han sido años complejos en los que CC ha sido leal y constructiva en la oposición. Cuando el Pacto tuvo dificultades, estuvimos ahí para apuntalar y estabilizar el Gobierno. La pandemia generó mucho dolor... pero al analizar el día después, lo que vemos es que Canarias se ha quedado parada y se debe reactivar.

-¿Responsabiliza al Gobierno de esa parálisis a pesar de las circunstancias que se han vivido?

-Obviamente. El contexto ha sido complejo y un gestor no elige el contexto en el que gobierna, pero sí las decisiones que toma. Y en este caso, el resultado de esas decisiones las estamos viviendo: más gasto en Sanidad pero más listas de espera que en los últimos 20 años; una clase media más empobrecida; recaudación récord de impuestos cuando las familias tienen dificultades para llegar a final de mes; el 25% de los hogares con problemas para pagar su vivienda; la cesta de la compra más cara del Estado; 1.500 empresas destruidas en los últimos dos años... Si a las familias canarias no les va bien, a Canarias no le puede ir bien. Y frente a eso no se ven las soluciones. Subir impuestos o una ecotasa no es una solución para las familias. Bajar la cesta de la compra se hace bajando el IGIC o compensando el transporte -que está en los presupuestos y no está en vigor, sin que el Gobierno canario haya hecho nada para que se aplique-.

Gobierno «Coalición Canaria es el único partido que hará lo que le conviene a los canarios»

-Dice el Gobierno que esa posición es pura demagogia

-Cuando no tienen argumentos, dicen que es demagogia. Ni el presidente ni el vicepresidente son economistas. Yo sí, de universidad pública, y algo sé. Se pueden bajar los impuestos y se puede recaudar más, como ocurrió en la legislatura pasada, que bajamos el IGIC, y además afloró economía sumergida. Es algo que hemos hecho y sabemos hacer.

-En el Senado fue duro con Sánchez por el incumplimiento, dijo, de los PGE que CC apoyó. ¿Se han roto puentes con el PSOE?

-No, lo que pasa es que nosotros alcanzamos un acuerdo para los presupuestos y según la liquidación de Hacienda, no ha venido ni un euro. Y ahora hay unas elecciones y en noviembre otras. Y en toda esa vorágine, no habrá ministro que atienda nuestras reclamaciones. Y Canarias no se puede permitir perder un año. Ese trabajo lo tenía que haber hecho Ángel Víctor Torres y no lo ha hecho. Nosotros lo intentamos con firmeza -sin faltas de respeto, ni victimismos- para exigir las partidas comprometidas.

-¿Torres no es firme?

-Su actitud es de sumisión y lo hemos visto. Torres está más preocupado en defender a Sánchez y al PSOE que a los canarios.

-Los partidos nacionales han planteado estas elecciones como una primera vuelta de las nacionales. ¿Eso perjudica a CC?

-Nos perjudica siempre porque no estamos en los grandes medios ni en los debates nacionales, pero entendemos que uno es la Pepsi Cola y otro la Coca Cola. Nosotros somos el Clipper de fresa. Y nos toca el puerta a puerta, el casa a casa, sin grandes campañas. Lo hacemos todo aquí, con la gente de aquí. Luego está el ruido, y al final da lo mismo porque si en Madrid está el PP, aquí harán lo que diga Feijóo, y si está el PSOE harán lo que diga Sánchez. Somos los únicos que harán lo que conviene a los canarios.

-En 2019 la estrategia fue todos contra CC. ¿Ahora que eso no es así, los resitúa a ustedes en el tablero político?

-Eso no ha cambiado. Lo que está claro es que somos la alternativa al Pacto del Fracaso o de las Flores. Se ha caído esa estrategia porque ya no estamos en la mayoría de las instituciones a pesar de haber ganado en muchas de ellas. Ahora ellos tienen que rendir cuentas y las cuentas no salen.

Expectativas «Estamos en condiciones de ganar las elecciones en Canarias y en tener los mejores resultados de los últimos 20 años en Gran Canaria»

-Su situación procesal era otra e impidió que fuera presidente. ¿Ahora lo tiene más fácil?

-Aquello fue una excusa, una denuncia política del PSOE que ha sido archivada porque no había indicios de delito. Nosotros nos hemos comportado de manera totalmente distinta con el caso Mascarillas o el 'tito Berni' y no hemos pagado al PSOE con la misma moneda. La justicia debe ir por su lado y la política por el suyo.

-Hay una persona investigada en sus listas, Pedro Sanginés.

-Investigado, no culpable. Torres cesó a la viceconsejera de Economía para poner a Blas Acosta, que tenía juicio oral abierto. Y en sus listas lleva a Loli Corujo, a Luis Yeray, que fue condenado... A Sangines se le han ido archivando todas las causas y no tiene ninguna condena ni juicio oral abierto.

-Los sondeos no son muy favorables a CC y vaticinan incluso un sorpaso del PP

-Nuestras encuestas no dicen lo mismo. Indican, no solo que no hay sorpaso, sino que estamos en condiciones de ganar las elecciones en Canarias y que en Gran Canaria podemos tener los mejores resultados de los últimos 20 años. Pero el sondeo clave es el domingo y estamos convencidos de que los canarios van a premiar el trabajo de estos cuatro años de lealtad institucional, firmeza en las reivindicaciones y consiguiendo cosas para Canarias, incluso desde la oposición.

-¿Si Curbelo (ASG) vuelve a ser clave, volverá a hablar con él?

-Menos con Vox y con Podemos, que son populismo puro y duro, hablaremos con todos.

-¿Cuál será su gran reto si alcanza el Gobierno?

-Devolver a las familias lo que han perdido con la crisis y la pandemia. Ellas han sido las grandes sufridoras de esta situación. Están pagando más impuestos que nunca por los peores servicios públicos de los últimos 20 años.

-Ha dicho que no será obstáculo si CC puede gobernar.

-Nunca lo he sido. Me fui en 2019 cuando se estaba negociando y entonces Curbelo se fue con el Pacto de las Flores porque su compromiso era conmigo. Lo importante es que Canarias esté gobernada por nacionalistas, las personas somos lo menos importante. Pero también digo, vamos a ganar y formar Gobierno.