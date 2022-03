La capital grancanaria se viste de los colores de Ucrania y pide el fin de la guerra

La guerra en Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero con la invasión de Rusia al país, ha movilizado a miles de personas a lo largo y ancho del globo, bajo un mismo lema y fin: 'No a la guerra'.

Este sábado, 5 de marzo, decenas de personas se han vuelvo ha manifestar a las 11.00 horas en el Parque San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, en contra de la contienda. El enclave se vistió de los colores de la bandera ucraniana en apoyo al país, mientras que los manifestantes portaban diferentes carteles donde se podían leer mensajes como: 'Stop guerra', 'No hagas daño a un niño', 'Action for Ukraine' o 'Block the sky over Ukraine', este último sostenido por una niña.

La ciudadanía grancanaria también se manifestó en San Telmo el pasado sábado por la tarde a favor de la paz y en contra de este conflicto, además de solicitar ayuda humanitaria a la Unión Europea para los ucranianos que huyen del conflicto.