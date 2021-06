Canarias suma 169 contagios y ningún fallecido La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 44,8 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 82,03 casos por 100.000 habitantes C.INZA Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 16 junio 2021, 16:02

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata hoy 169 nuevos casos de coronavirus. El total de casos acumulados en Canarias es de 58.365 con 1.688 activos (115 más que ayer), de los cuales 26 están ingresados en UCI (uno más que ayer) y 179 permanecen hospitalizados (los mismos que ayer). Además hay que contabilizar 54 altas médicas que elevan la cifra total hasta las 55.897 desde que se inicó la pandemia.

En las últimas ni ha habido nuevos fallecidos, por lo que el número total asciende a 780

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 44,8 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 82,03 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 105 casos con un total de 25.997 casos acumulados y 1.120 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 23.062 casos acumulados, 42 más que el día anterior, y 373 activos. Lanzarote suma s15 nuevos casos con 5.665 acumulados y 101 activos; Fuerteventura tiene 2.451 casos acumulados con once más que la jornada anterior y 79 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 573 acumulados y cinco casos activos; El Hierro, tampoco suma casos nuevos, mantiene sus acumulados en 372 y un activo. Por su parte, La Gomera no suma casos nuevos, tiene 244 acumulados y 9 activos.

Por islas, en lo que va de pandemia Tenerife acumula 432 falledios, Gran Canaria 274, Lanzarote 49, Fuerteventura 13, La palma 7, El Hierro 1 y La Gomera 1.

Hasta hoy se ha realizado un total de 1.175.698 pruebas PCR en las Islas, de las que 2.841 se corresponden al día de ayer.