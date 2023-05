Carmen Vega Ojeda Jubilada Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Carmen Vega Ojeda es una mujer nacida y criada en Santa Lucía, pero vive en Telde desde hace muchos años. En este municipio, ha formado una familia con cuatro hijos. Para ella, el sentimiento por su tierra y las personas más allegadas es innegociable. Por eso, cuando le preguntamos por el Día de Canarias, ella respondió con un rotundo «a mí me encanta y seré siempre canaria». Aún así, uno no disfruta de estos días si no lo comparte con los suyos, por lo que Carmen quiso recalcar que celebra el Día de Canarias «con toda mi familia y todas las amigas». Como dicen que para mantener al corazón contento, hay que tener la barriga llena, Carmen tiene claro que este día no tiene sentido si no lo acompañamos con un buen sancocho canario, que, como bien explica, incluye «pescado, mojo canario y pella de gofio, o escaldao». Sobre cómo sienten y celebran los jóvenes este día tan especial, Carmen no tiene ningún tipo de duda respecto a ellos: «Los jóvenes de hoy son mejores que lo que los demás piensan». Además, recordó que «les estamos enseñando a ellos para que lleven una vida mejor». Sin duda, Carmen es una persona que ha demostrado su apego por el archipiélago, por su familia, sus amigos y por el futuro de todos los jóvenes. La charla acabó con un «Canarias, siempre por encima de todo»; y siempre, con una sonrisa.

Temas

Especial Día de Canarias