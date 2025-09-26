Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 26 de septiembre de 2025
Mapa de temperatura con la predicción del resto de la semana. C7

Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar

Se preveen intervalos nubosos, baja probabilidad de lluvia y temperaturas con pocos cambios para toda la semana

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:21

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvias débiles, temperaturas con pocos cambios y viento flojo a moderado de componente norte.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 3 o 4 y 4 o 5, marejadilla o marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada o marejadilla. Se espera mar de fondo del norte y nordeste de 1 a 2 metros, que disminuirá a un metro.

Respecto a la previsión para este domingo, continuan los intervalos nubosos en general que serán más compactos en el norte de las islas, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, siendo más probables en medianías de las islas de mayor relieve durante la segunda mitad del día.

Se espera la formación de nubosidad de evolución en vertientes sur de la provincia occidental. Temperaturas máximas con ligeros descensos en cumbres y ligeros ascensos en el resto. Mínimas, en general en ligero ascenso, especialmente en las islas de mayor relieve. Viento del nordeste flojo a moderado.

Los intervalos nubosos y las precipitaciones débiles llegarán al lunes en el norte de las islas montañosas y en las islas más orientales. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos, salvo por nubosidad de evolución en las vertientes sur de las islas de mayor relieve.

En cuanto a la temperatura, se esperan máximas con ligeros descensos y mínimas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litorales habitualmente expuestos.

La previsión por islas:

Lanzarote

Intervalos más compactos a primeras horas con apertura de claros por la tarde salvo en la vertiente sur donde se podría formar nubosidad de evolución. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte de flojo a moderado modulado por el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 21 y 27 grados.

Fuerteventura

Intervalos más compactos en el norte por la mañana y con apertura de claros por la tarde salvo en la vertiente sur y en zonas de interior donde se podría formar nubosidad de evolución. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte de flojo a moderado modulado por el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 21 y 27 grados.

Gran Canaria

Intervalos nubosos más compactos en el norte a primeras horas y apertura de amplios claros durante la tarde. En zonas de interior de la vertiente sur durante las horas centrales se formará nubosidad de evolución. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en cumbres. Viento del nordeste de flojo a moderado modulado por el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 21 y 24 grados.

Tenerife

Intervalos nubosos en general. Por la tarde, nuboso en la vertiente sur por la formación de nubosidad de evolución. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas altas y de cumbres. Viento del nordeste de flojo a moderado modulado por el régimen de brisas. En zonas altas del Teide, flojo a moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 22 y 26 grados.

La Gomera

Intervalos nubosos más compactos en el norte. En zonas de interior de la vertiente sur durante las horas centrales se podrá formar nubosidad de evolución. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en cumbres. Viento del nordeste de flojo a moderado modulado por el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de la Gomera 22 y 25 grados.

La Palma

Intervalos nubosos más compactos en la vertiente este a primeras horas y apertura de amplios claros durante la tarde. Nuboso en la vertiente oeste durante las horas centrales por la formación de nubosidad de evolución. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en zonas altas y de cumbres. Viento del nordeste de flojo a moderado modulado por el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de la Palma 20 y 24 grados.

El Hierro

Intervalos nubosos más compactos en el norte. En zonas de interior de la vertiente sur durante las horas centrales se podrá formar nubosidad de evolución. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en cumbres. Viento del nordeste de flojo a moderado modulado por el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 15 y 20 grados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  2. 2 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  3. 3 El grupo Martinón y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta
  4. 4 El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no»
  5. 5 La Policía Canaria interviene a un conductor por infracción múltiple en el transporte de residuos
  6. 6 Intervenidos en el Puerto de Las Palmas 130 kg de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil
  7. 7 Alejandro Sanz, primer artista confirmado del Granca Live Fest 2026
  8. 8 Tu paquete, más rápido: la filial logística de la china Alibaba llega ya a todos los rincones de Canarias
  9. 9 El Open Arms llega a Gran Canaria tras un mes patrullando en la provincia occidental
  10. 10 El acusado de acuchillar a una mujer tras una disputa en Vecindario dice que no hizo nada: «No le di una puñalada, recapacité»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar

Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar