Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves
Se esperan probables precipitaciones débiles y/o moderadas, sin descartar chubascos ocasionales
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:53
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, a partir de las 6.00 horas del jueves 2 de octubre, y con vigencia hasta nuevo aviso.
Esta medida se adopta en base a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, que advierten de la posibilidad de precipitaciones significativas que podrían afectar a ambas islas.
En concreto, se esperan probables lluvias débiles a moderadas, sin descartar chubascos ocasionales y tormentas en el entorno de las dos islas.
Desde el Gobierno de Canarias se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles episodios de lluvias intensas.
Predicción hasta el final de la semana:— AEMET (@AEMET_Esp) October 1, 2025
➡️En general, ambiente estable y cálido, predominio de sol con temperaturas máximas más propias de septiembre.
➡️Sólo se esperan chubascos, el jueves en el litoral catalán e islas Canarias orientales y el sábado en el litoral cantábrico. pic.twitter.com/4MRiMl33ke
