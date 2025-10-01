Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves Se esperan probables precipitaciones débiles y/o moderadas, sin descartar chubascos ocasionales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:53 Comenta Compartir

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, a partir de las 6.00 horas del jueves 2 de octubre, y con vigencia hasta nuevo aviso.

Esta medida se adopta en base a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, que advierten de la posibilidad de precipitaciones significativas que podrían afectar a ambas islas.

En concreto, se esperan probables lluvias débiles a moderadas, sin descartar chubascos ocasionales y tormentas en el entorno de las dos islas.

Desde el Gobierno de Canarias se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles episodios de lluvias intensas.

Predicción hasta el final de la semana:



➡️En general, ambiente estable y cálido, predominio de sol con temperaturas máximas más propias de septiembre.



➡️Sólo se esperan chubascos, el jueves en el litoral catalán e islas Canarias orientales y el sábado en el litoral cantábrico. pic.twitter.com/4MRiMl33ke — AEMET (@AEMET_Esp) October 1, 2025