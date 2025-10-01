Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de lluvias en Canarias. Arcadio Suárez

Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves

Se esperan probables precipitaciones débiles y/o moderadas, sin descartar chubascos ocasionales

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:53

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, a partir de las 6.00 horas del jueves 2 de octubre, y con vigencia hasta nuevo aviso.

Esta medida se adopta en base a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, que advierten de la posibilidad de precipitaciones significativas que podrían afectar a ambas islas.

En concreto, se esperan probables lluvias débiles a moderadas, sin descartar chubascos ocasionales y tormentas en el entorno de las dos islas.

Desde el Gobierno de Canarias se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles episodios de lluvias intensas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Localizan con vida a Layonel Ramírez
  3. 3 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Gustavo Suárez, policía local de Agaete: «Llevo más de un año sufriendo una caza de brujas»
  5. 5 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  6. 6 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  7. 7 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
  8. 8 La madre de Layonel: «Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto y la moto lo salvó»
  9. 9 «Es posible que durante las obras del Gran Canaria la UD deba jugar en otro estadio»
  10. 10 Segunda quiebra en 24 horas: Braathens, con rutas a Suecia, cesa sus vuelos por falta de liquidez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves

Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves