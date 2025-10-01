La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre El mes comenzará con una subida general de las temperaturas en la Península y serán parecidas o habrá ligeros descensos en Canarias y Baleares

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:00

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas y en zonas de interior y sur por la tarde. Hay probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas y baja probabilidad en zonas de interior y sur de las islas montañosas por la tarde.

Se espera viento entre flojo y moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste y con brisas en costas suroeste de las islas montañosas. En cumbres, viento flojo en general de dirección variable.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del este, nordeste y norte de fuerza 2 a 4 , 3 a 4 y 4 o 5, marejadilla, marejada y localmente fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada o marejadilla. Habrá mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

Predicción para la semana

Según informa Meteored, el mes octubre comenzará con una subida general de las temperaturas en la Península y serán parecidas o habrá ligeros descensos en Canarias y Baleares.

Respecto a este jueves, la Aemet prevé en las islas occidentales intervalos nubosos en general con formación de nubosidad de evolución en el interior y oeste por la tarde, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras horas y en zonas de interior por la tarde. En las islas orientales, intervalos nubosos, con predomino de las nubes medias y altas y con baja probabilidad de chubascos aislados y ocasionales, en especial en Fuerteventura.

Las temperaturas mínimas se mantienen con pocos cambios y las máximas sin cambios o en ligero ascenso. El viento entre flojo y moderado del nordeste, siendo flojo de dirección variable en cumbres.

Para este viernes, los intervalos nubosos estarán presentes en el norte de las islas montañosas a primeras y últimas horas del día y predominio del poco nuboso en el resto de zonas. No se descarta la presencia de nubes de evolución en horas de la tarde en las islas centrales.

La temperatura registrará un ligero ascenso, principalmente en las máximas en zonas de interior. Viento en general flojo, de componente este en zonas bajas y medianías. Brisas en las costas suroeste. En cumbres, viento entre flojo y moderado de componente sur.

30/09 16:00 Avisos activos hoy en España por lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/vJemVVYCOg — AEMET (@AEMET_Esp) September 30, 2025

La previsión por islas es la siguiente:

Lanzarote

Predominio de los intervalos nubosos en general con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en el interior. Viento flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 20 y 27 grados.

Fuerteventura

Intervalos nubosos en general con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, en especial en el norte. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en el oeste. Viento flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 20 y 25 grados.

Gran Canaria

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de cielos nubosos a primeras y últimas horas, cuando no se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías, que tenderá a poco nuboso durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con algo de nubosidad de evolución en el interior durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 21 y 26 grados.

Tenerife

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y con formación de nubosidad de evolución en zonas de interior durante la tarde. Probables lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas y en medianías del interior por la tarde, en especial del este. Temperaturas en general con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento flojo del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 22 y 27 grados.

La Gomera

Intervalos nubosos, con formación de nubosidad de evolución en el interior y sur durante la tarde. No se descartan lluvia débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas y en cumbres y medianías del sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de la Gomera 22 y 26 grados.

La Palma

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte y este a primeras y últimas horas, donde hay probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías. Temperaturas en general con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste. En altas cumbres, viento flojo variable, con predominio del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de la Palma 21 y 25 grados.

El Hierro

Intervalos nubosos, con formación de nubosidad de evolución en el interior y sur durante la tarde. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas y en cumbres y medianías del sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 16 y 20 grados.