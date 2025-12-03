Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre

CANARIAS7 Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Canarias está en situación de prealerta desde este miércoles. Así lo ha declarado el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, debido a fenómenos costeros. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado los avisos en todas las islas, especialmente a partir del jueves, fecha en la que afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste.

Se espera mal estado del mar, con oleaje de mar combinada de 3,5-4 metros. Marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte y noroeste de 3 metros, con período de 16 a 18 segundos. Viento del nordeste de fuerza 5 a 6, alcanzando fuerza 7 en los canales La Gomera-Tenerife y Tenerife-Gran Canaria. Coeficiente de mareas muy alto, entre 93 y 95, coincidiendo la pleamar con las mayores olas en la línea de costa.

Se espera que los avisos amarillos finalicen a partir del viernes, fecha en la que la Aemet ya advierte de la llegada de un nuevo episodio de calima a las islas. En esta ocasión, las temperaturas serán estables y con pocos cambios, estableciéndose en algunas partes del archipiélago máximas en ligero ascenso.

El puente de diciembre dará comienzo por tanto, con calima ligera en altura y pocos cambios, según la predicción. Canarias vuelve a esquivar así un nuevo tren de borrascas que impactarán en la península en pocas horas.

02/12 10:36 AVISOS PASADO MAÑANA | Canarias: costeros. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/mtfTh5gIwW pic.twitter.com/C2GECNweGi — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) December 2, 2025

La predicción del tiempo en Canarias este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles en Canarias cielos nubosos en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto de zonas, lluvias débiles en general, temperaturas con pocos cambios y viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres de las islas de mayor relieve.

Las precipitaciones serán débiles a moderadas en el norte de las islas de mayor relieve, tendiendo a ser de carácter débil y ocasional a lo largo de la tarde. También serán probables y, en general, débiles y ocasionales en Lanzarote y en Fuerteventura durante la primera mitad del día, y poco probables en el resto de zonas.

Habrá un predominio de las brisas en las costas suroeste de las islas montañosas y, en las cumbres de las islas de mayor relieve, no se descartan rachas localmente muy fuertes de madrugada y, en especial, a últimas horas.

En cuanto a las condiciones del mar, el viento soplará del noreste de fuerza de 4 a 6, y se espera marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, además de algunos aguaceros al final del día.

Estas son las previsiones por islas para este miércoles:

LANZAROTE

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte a partir de la tarde en costas este y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 17-23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en costas este y oeste, y Jandía a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 18-22

GRAN CANARIA

En el norte y nordeste, predominio de cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, principalmente en medianías y durante la primera mitad del día y la tarde, tendiendo a ser menos probables y débiles a últimas horas. Intervalos nubosos a poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres, donde son probables las rachas localmente muy fuertes a últimas horas y no se descartan de madrugada. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 19-22

TENERIFE

Predominio de cielos nubosos en el nordeste, con lluvias débiles a moderadas, principalmente en medianías, tendiendo a ser menos probables y débiles a partir de la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, y con predominio de los cielos nubosos en el oeste a partir de las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, con baja probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes. Brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19-22

LA GOMERA

En el norte, predominio de cielos nubosos con lluvias en general débiles, que podrán ser más frecuentes y localmente moderadas durante la mañana y la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos sin descartar alguna lluvia débil y ocasional, y con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes a últimas horas y sin descartarlas de madrugada. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20-23

LA PALMA

Predominio de los cielos nubosos en el norte y este, con lluvias débiles a moderadas, que serán más frecuentes en medianías del nordeste y durante la primera mitad del día y la tarde. En el oeste, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en la zona de El Paso, donde son probables las rachas ocasionales muy fuertes, principalmente a primeras y últimas horas. Brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18-22

EL HIERRO

Predominio de los cielos nubosos en el norte, con lluvias en general débiles, que podrán ser más frecuentes y localmente moderadas durante la mañana y la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas, con baja probabilidad de alguna lluvia ocasional en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, así como en cumbres, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13-16