Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:43

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros. Este aviso se activará este miércoles, 3 de diciembre, a partir de las 08:00 horas. La decisión ha tenido en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha advertido de «rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres de las islas de mayor relieve, principalmente a últimas horas». Estos avisos se activan en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Según el comunicado oficial del Gobierno, se espera mal estado del mar, con oleaje de mar combinada de 3,5-4 metros. Marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte y noroeste de 3 metros, con período de 16 a 18 segundos. Viento del nordeste de fuerza 5 a 6, alcanzando fuerza 7 en los canales La Gomera-Tenerife y Tenerife-Gran Canaria. El episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste. Coeficiente de mareas muy alto, entre 93 y 95, coincidiendo la pleamar con las mayores olas en la línea de costa.

Se estima que la pleamar del miércoles 3 se dará en torno a las 11:38 horas; pleamares del jueves 4 en torno a las 00:06 horas, la primera, y en torno a las 12:28 horas, la segunda.

Se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias:

  • Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar

  • No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas

  • Evite la pesca en zonas de riesgo

  • No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa

  • Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales

  • Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento

  • Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar

  • Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente

  • Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado

  • Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro

  • Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten

  • Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar

  • Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2

  • Para cualquier solicitud de información llamar al teléfono 0-12

